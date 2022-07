Mala jornada para los colombianos en Wimbledon, tres partidos y tres eliminados

No fue un buen día para los tenistas colombianos en Wimbledon este sábado 2 de julio. Camila Osorio, Cristian Rodríguez y Daniel Galán se despidieron de las canchas del ‘All England Lawn Tennis and Croquet Club’, los dos primeros jugaban el torneo de dobles mientras que el otro jugaba tercera ronda del cuadro de sencillos.

El primer partido fue el de la colombiana junto con la suiza Viktorija Golubic ante la pareja conformada por la belga Elise Mertens y la china Zhang Shuai, primeras preclasificadas del torneo de dobles. El encuentro duró una hora y 14 minutos y se definió en dos sets con parciales 6-3 y 6-2.

Precisamente, fue Mertens quien eliminó a Osorio en el cuadro de sencillos luego de que la número 63 del mundo se viera obligada a abandonar el partido por una distensión muscular luego de una caída durante el tercer set del partido. En el cuadro de dobles avanzó hasta esta fase tras derrotar a las británicas Nell Miller y Sonay Kartal.

Cristian Rodríguez por su parte debutó en un Grand Slam junto con el ecuatoriano Diego Hidalgo. El partido de segunda ronda en Wimbledon fue ante el georgiano Nikoloz Basilashvili y el moldavo Radu Albot quienes requirieron de más de tres horas para hacerse con el encuentro en cinco sets de partido.

Los europeos tomaron la ventaja al ganar el primer set 6-4, luego hubo una remontada de los sudamericanos quienes se llevaron el segundo y tercer set con parciales 2-6 y 3-6. Pese a ello los dos últimos sets fueron para Albot y Basilashvili que ganaron 7-6 (2) y 7-5. Su próximo reto precisamente será ante la dupla de colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. El partido de octavos de final se jugará el domingo 3 de julio en horario aún por confirmar.

Por último, Daniel Galán no pudo acceder por primera vez a la cuarta ronda de Wimbledon tras caer ante el estadounidense Brandon Nakashima en tres sets. Aunque no fue un mal partido del colombiano que consiguió ocho aces durante el partido. Sin embargo, la raqueta número 1 del país le dio a su rival 16 chances de quiebre, de las cuales le bastó con cuatro para llevarse la victoria con parciales 6-4, 6-4 y 6-1.

El próximo reto del tenista bumangués será el Challenger de Braunschweig en Alemania. El torneo iniciará el lunes 4 de julio y se jugará sobre arcilla, luego se espera que perfile su calendario hacia Estados Unidos con el fin de preparar la gira rumbo al US Open donde parte con gran opciones de integrar el cuadro principal.

La edición 2022 de Wimbledon será inédita. Debido a una decisión de la ATP y la WTA, el torneo no repartirá puntos a los tenistas por lo tanto lo que allí suceda no tendrá influencia en el ranking mundial. Después de esta medida, tomada como castigo al Grand Slam británico por prohibirle a los tenistas rusos y bielorrusos participar del torneo, los organizadores del certamen inglés respondieron con un histórico anuncio.

Las autoridades del torneo de Wimbledon, que comienza el 27 de junio, informaron este jueves que los ganadores del cuadro masculino y femenino recibirán cada uno dos millones de libras (USD 2,45 millones), un monto nunca antes entregado. La dotación total del torneo alcanzará las 40,35 millones de libras (USD 51 millones), lo que supone un alza de más del 11 % respecto al año pasado, una edición que tuvo lugar con limitaciones de aforo en el marco de las medidas contra el covid-19. Si la comparación se hace sobre 2019, antes de la irrupción de la pandemia, el alza es de 5,4 %.

