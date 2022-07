Presidente Duque se refiere a la muerte de Iván Márquez: “Estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro”

El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la supuesta baja de alias Iván Márquez. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

En las últimas horas se dio a conocer que el exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y líder de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, murió tras un atentado en Venezuela. Las autoridades tratan de esclarecer los hechos para determinar que fue lo que sucedió y si efectivamente el prófugo de la justicia falleció en el vecino país.

De acuerdo con las primeras versiones, alias Iván Márquez fue víctima de un atentado organizado por otra banda criminal que busca liderar el negocio ilegal del narcotráfico. Otra hipótesis señala que este ataque se pudo haber dado como una represalia por la muerte de Gentil Duarte, líder de otro grupo disidente de las Farc. Por ahora, ninguno de los dos países ha confirmado lo sucedido.

En un evento en el que se encontraba participando el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se refirió a la supuesta muerte de Iván Márquez. Señaló que aún se está investigando lo sucedido y aseguró que el paradero de antiguo líder de las Farc era Venezuela, donde era protegido por Nicolás Maduro.

“Son informaciones que se están verificando, estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información. Obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente”, aseguró el mandatario nacional.

“Él estaba en Venezuela, estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro, esto lo sabe el mundo entero”, Iván Duque

También aprovechó para ratificar su intención de no dejar ingresar a Nicolás Maduro al país como presidente de Venezuela en la posesión del presidente electo, Gustavo Petro. “No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido, por mí, como presidente legítimo de Venezuela. Y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela en territorio colombiano. Cuando yo deje la presidencia, ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él”.

EN DESARROLLO...