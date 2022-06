La Jesuu reveló la enfermedad que la aqueja: “Siempre he sufrido de depresión”

La Jesuu, influencer colombiana. Foto: Instagram @lajesuu

La Jesuu (Valentina Ruiz) no pasa por un buen momento en la actualidad, cosa que han notado sus seguidores y que, de hecho, le han preguntado insistentemente por lo que le sucede. Al respecto, a mediados de junio la creadora de contenido comentó sobre su situación:

“Les digo que en toda la trayectoria como La Jesuu es primera vez que siento a tantas personas preocupadas por el mismo tema... todos los días tengo personas preguntándome por qué estoy tan delgada, si me pasa algo, si me pueden ayudar en algo, si estoy enferma, si estoy consumiendo drogas... No han sido días fáciles, de antemano se los agradezco por preocuparse, pero yo todo se los voy a responder a través de un video muy bonito que estoy preparando para todos”.

Empero, hasta el día de hoy aquel video no ha sido publicado y las preguntas respecto de su estado continúan llegándole. De hecho, durante los recientes días hubo quien le puso sobre la mesa la pregunta de: “¿Cuál es el motivo de tu tristeza?”.

En esta oportunidad la caleña fue un poco más específica sobre estado actual y habló de la depresión que sufre, sin embargo, no ahondó en detalles más allá de dar cuenta que en este momento su enfermedad la atacó con más fuerza.

“Mami, son demasiadas cosas. Yo siempre he sufrido de depresión, pero creo que esta etapa fue donde la depresión más me atacó. Uno a veces le toca como el payaso, reír por no llorar, pero no somos de hierro prima”, fueron sus únicas palabras sobre el tema, expresadas desde sus Historias en Instagram.

Solo queda esperar si con la publicación del video que le prometió a sus seguidores, La Jesuu explica más a fondo todo lo que ocurre con el estado de salud mental.

Otros famosos que han hablado de depresión:

Entre la farándula nacional, varias han sido las celebridades que han hablado desde su experiencia sobre salud mental, en cuanto a la depresión, Sara Uribe ha tocado el tema en repetidas ocasiones. En julio de 2021, por ejemplo, se refirió a un periodo de depresión por el que atravesó y también por el que buscó ayuda de personas profesionales en la materia.

“Yo pasé por un tema de depresión, no quiere decir que en este momento esté depresiva o esté triste, estoy en el mejor momento de mi vida y le agrazco mucho a Dios que pude salir de eso, busqué expertos, busqué a Dios, me encontré a mi misma, fueron muchísimas cosas”, dijo en su momento.

Ya más recientemente, la actriz Lina Tejeiro también habló de un episodio depresivo que tuvo cuando vivió en Argentina, por aquel tiempo tenía aproximadamente 18 años de edad. La llanera puso el tema sobre la mesa en un video para su canal de YouTube en el que fue entrevistada por su mánager, Claudia Patricia Serrato, sobre múltiples temas.

A su vez, otras estrellas colombianas como J Balvin también han hablado de la importancia de visibilizar los temas de salud mental y la búsqueda de ayuda al respecto.

