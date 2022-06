Israel Alba sería nuevo jugador de Millonarios, ya presentó exámenes médicos

El jugador manizalita celebra un gol con la camiseta de Jaguares de Córdoba. Foto: CARACOL RADIO.

Luego de la contratación de Luis Carlos Ruíz, Millonarios está por concretar su segundo fichaje. Un defensa lateral que llegaría a ocupar el puesto que dejará Andrés Felipe Román. Se trata de Israel Alba, quien llega proveniente de La Equidad Seguros.

Sólo falta la firma del contrato, pues el jugador ya presentó exámenes médicos con el club Embajador y será cuestión de horas para que se oficialice su llegada.

Alba jugó 18 partidos con la camiseta del club asegurador en la pasada campaña. Se unió al equipo en enero de 2022, luego de haber pasado por Jaguares de Córdoba, en donde disputó 60 partidos y aportó con 4 asistencias entre 2020 y 2021.

El manizalita inició su carrera profesional en Once Caldas, con 22 años. Debutó en 2013 y jugó 15 partidos en los que consiguió anotar un gol, en sus dos etapas con el club. En 2016 se fue cedido a Leones y en 2018 retornó al ‘Blanco Blanco’. Finalmente, fue fichado por Patriotas en 2019 y con la camiseta del club boyacense disputó 36 partidos. Anotó 2 goles y asistió en una ocasión.

Con Patriotas vivió su mejor momento como futbolista profesional y eso lo llevó a fichar por Jaguares de Córdoba en 2020. Un año después, con 25 años, estuvo cotizado en 450 mil euros, según el portal Transfermarkt. En la temporada más reciente, con Equidad, recuperó el nivel que lo llevó a estar en el radar de equipos como Junior y América de Cali. Llegará a Millonarios para reforzar el sector defensivo del equipo.

El DT Alberto Gamero está buscando opciones que puedan mejorar el juego del conjunto albiazul. Lo hecho en el primer semestre del año, aunque fue bueno, le permitió analizar los puntos bajos del plantel, que le costaron la eliminación en los cuadrangulares finales del torneo apertura de la Liga Betplay 2022.

Millonarios se entrena para enfrentar un partido amistoso ante América de Cali en Estados Unidos y así iniciar su fase de preparación para el debut en liga, que comenzará entre el 9 y el 10 de julio, e irá hasta el 30 de noviembre.

El calendario que enfrentará en el torneo apertura es el siguiente:

Millonarios vs. Pasto (3 de julio) Millonarios vs. Bucaramanga (10 de julio) Atl. Nacional vs. Millonarios (17 de julio) Millonarios vs. Envigado (24 de julio) Magdalena vs. Millonarios (31 de julio) Millonarios vs. Cali (7 de agosto) Águilas vs. Millonarios (14 de agosto) Millonarios vs. Jaguares (17 de agosto) Cortuluá vs. Millonarios (21 de agosto) Millonarios vs. Santa Fe (28 de agosto) Once Caldas vs. Millonarios (4 de septiembre) Millonarios vs. Medellín (11 de septiembre) Junior vs. Millonarios (18 de septiembre) Millonarios vs. América (21 de septiembre) Equidad vs. Millonarios (25 de septiembre) Millonarios vs. Pereira Santa Fe vs. Millonarios Millonarios vs. Patriotas Dep. Tolima vs. Millonarios Petrolera vs. Millonarios

La Dimayor informó a través de su página web el calendario del segundo semestre de la Liga BetPlay. Allí se confirmó que la fecha 10 será la afamada jornada de clásicos del fútbol colombiano en donde se darán duelos como el de Deportivo Cali vs América de Cali, Atlético Nacional vs Independiente Medellín, el clásico del eje cafetero entre Deportivo Pereira vs Once Caldas y Millonarios FC vs Independiente Santa Fe.

Luego los ocho primeros en la clasificación disputarán unos cuadrangulares y los primeros de cada uno de los grupos disputarán la final que será en formato ida y vuelta. De esta manera, el campeonato local de la Primera División no culminará en el mes de diciembre como es costumbre, ya que algunas de estas modificaciones se realizaron debido al Mundial de Fútbol y teniendo en cuenta la ausencia de la Selección Colombia en este certamen.

SEGUIR LEYENDO: