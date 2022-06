Deportes Tolima careció de definición y cayó en Ibagué ante Flamengo por la Conmebol Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Group D - Atletico Mineiro v Deportes Tolima - Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brazil - May 26, 2022 Deportes Tolima players pose for a team group photo before the match REUTERS/Washington Alves

Luego del trago amargo que significó perder la final de la Liga BetPlay Dimayor en su propio campo el pasado fin de semana ante Atlético Nacional, el Deportes Tolima no se quedó llorando sobre la leche derramada y pasó la página para recibir en el Manuel Murillo Toro por Conmebol Libertadores al poderoso Flamengo de Brasil, uno de los candidatos a quedarse con el trofeo continental.

Para este duelo copero, Hernán Torres dispuso de lo mejor de su nómina, con algunas variantes en defensa como también en el medio campo y la zona de ataque, en la que se decidió por el delantero Juan Fernando Caicedo. Por su parte, el Mengão arribó a Ibagué con algunas bajas en su plantel por covid-19.

No obstante, el Rubo-Negro tuvo desde la partida a su hombre gol, Gabriel Barbosa (Gabigol) y de igual manera hizo parte del once inicial a Everton Ribeiro y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta. En defensa, el Flamengo contó con la presencia del experimentado central David Luiz, y el ex Atlético Madrid, Filipe Luis.

Los primeros minutos fueron de estudio por parte de las dos escuadras en la ciudad musical de Colombia, en el que el Pijao quería pegar primero para ir con ventaja al Maracaná y estuvo cerca abrir la contienda a los 16 minutos tras un remate desde fuera del área con derecha de Juan Fernando Caicedo que el golero del Fla mandó al tiro de esquina.

El subcampeón de Colombia pagaría su falta de eficacia a los 18 de juego tras un remate de media distancia con pierna derecha de Andreas Pereira que le ganó el pulso por la pelota a Luis Miranda y con total tranquilidad sacó un tiro con mucho veneno que dejó estático a Alexander Domínguez que pudo hacer algo más para evitar la caída de su pórtico.

Gol de Flamengo - Andreas Pereira

A pesar de que el Deportes Tolima hizo más por el partido que su rival en la primera parte, la falta de efectividad le hizo pagar caro sus errores, y un ejemplo claro fue la opción increíble que perdió luego de un error en salida del Flamengo que Brayan Rovira aprovechó, pero Andreas Pereira se vistió de portero para sacarla en la línea del arco. En la misma acción, Juan Fernando Caicedo desaprovechó el empate con un taco que se fue desviado.

En la segunda etapa se mantuvo la constante de los primeros 45 minutos, Deportes Tolima fue el que tuvo la iniciativa, pero su carencia en la definición no cambió y con el correr del reloj el Flamengo se fue asentando en el Manuel Murillo Toro y estuvo cerca de aumentar la ventaja a 10 del final tras un contragolpe que, de no ser por José Moya, el Mengão se hubiese llevado una victoria más holgada.

El juego de vuelta será el próximo miércoles 6 de julio en el mítico Maracaná, en el que se espera el Deportes Tolima pueda contar con Anderson Plata y Andrés Felipe Ibargüen que no estuvieron por lesión en el equipo Pijao.

Formaciones:

Deportes Tolima: Alexander Domínguez; Leider Riascos, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández; Brayan Rovira, Rodrigo Ureña, Luis Miranda, Raziel García, Steven Lucumí; Juan Fernando Caicedo.

Entrenador: Hernán Torres:

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luis; Andreas Pereira, Diego, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Entrenador: Mario Jorge dos Santos Silva

