Gobernador del Quindío reaccionó a montaje hecho con IA en apoyo a un candidato presidencial: “Ya tengo definido mi voto”

Juan Manuel Galvis especificó que, aunque ya tiene su voto definido, este no es público - crédito Juan Manuel Galvis

El gobernador de Quindío, Juan Miguel Galvis, denunció públicamente el uso de una imagen generada con inteligencia artificial que lo muestra, de manera falsa, apoyando la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

A través de un video difundido en redes sociales, Galvis aclaró que ni él ni la administración departamental promoverían candidatura alguna y rechazó el uso de tecnología para afectar su reputación.

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“En mi caso personal cumpliré como colombiano y como demócrata con el voto sagrado que ya tengo muy definido”, aseguró Galvis.

La polémica se desató cuando comenzó a circular en plataformas digitales una imagen manipulada en la que el mandatario aparece junto a otros políticos y el candidato presidencial Iván Cepeda, en sugerencia de un respaldo inexistente.

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El gobernador del Quindío, Juan Manuel Galvis, alegó que la imagen fue hecha con inteligencia artificial - crédito Juan Manuel Galvis/Facebook

Según explicó Galvis, la imagen fue creada con herramientas de inteligencia artificial y su contenido es completamente apócrifo.

“En las últimas horas han circulado a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación unas supuestas imágenes donde comprometo mi voto de manera pública, con lo cual estaría supuestamente apoyando una candidatura presidencial conjuntamente allí con otras personas. Esto es completamente falso”, afirmó el gobernador.

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El jefe departamental enfatizó que la tecnología ha sido utilizada en repetidas ocasiones para atentar contra su buen nombre y contra los intereses del Quindío.

El jefe de la administración departamental sostuvo que no existe ni existirá constreñimiento al elector y que se respeta la autonomía política de los funcionarios públicos, en concordancia con la normativa vigente. Agregó que las acusaciones carecen de fundamento y reiteró que la Gobernación no interfiere en las decisiones individuales de sus funcionarios en materia electoral.

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En la foto hecha con inteligencia artificial, el gobernador aparecía con el candidato Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters

Finalmente, el mandatario invitó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral de forma consciente y pacífica :“Invito a todos los quindianos a que salgan a votar el próximo domingo, a que lo hagan a conciencia por la propuesta que consideran conveniente para el país, por el futuro de sus hijos y que lo hagan en paz, bajo los parámetros de nuestra Constitución”, concluyó el gobernador de Quindío.

La gobernadora del Meta exige refuerzo inmediato de seguridad ante riesgos electorales en el departamento

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades estatales acciones urgentes para reforzar la seguridad en el departamento.

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El llamado lo publicó en sus redes sociales, ante su preocupación por la situación del orden público y posibles riesgos para el proceso electoral.

Cortés, que también preside la Federación Nacional de Departamentos, advirtió que la alerta surge tras recientes hechos en el municipio de Mesetas, cuyo alcalde habría sido víctima de un intento de secuestro.

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La gobernadora reportó presiones de grupos armados en el departamento - crédito rafaelagobernadora y gobernaciondelmeta/Instagram

“Quiero alertar al país sobre una situación extremadamente grave. El alcalde de Mesetas tuvo una tentativa de secuestro y no ha podido regresar a su municipio a trabajar con normalidad. Estos hechos no se pueden volver paisaje en el país. Por supuesto, un llamado al Gobierno Nacional para extremar las medidas de seguridad para los gobernantes, para las comunidades y para el Meta. El miedo no puede imperar en un país en democracia”, fue el mensaje de la gobernadora Cortés.

La gobernadora aseguró que este episodio no debe interpretarse de manera aislada, además, porque el llamado de urgencia ya lleva meses, especialmente, desde que se registró el homicidio de un exalcalde de Cubarral, denuncias sobre presiones y constreñimiento a comunidades rurales, alertas por presunta carnetización promovida por estructuras armadas ilegales y disputas territoriales en varias zonas. Estas situaciones han incrementado la preocupación en el contexto del proceso electoral.

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La Gobernación del Meta mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, en articulación con Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de monitorear la jornada electoral y prevenir alteraciones del orden público.