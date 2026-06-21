Colombia

Gobernador del Quindío reaccionó a montaje hecho con IA en apoyo a un candidato presidencial: “Ya tengo definido mi voto”

El gobernador aseguró que cumplirá con su derecho al voto, pero aseguró que ni él, ni su equipo, apoyarían públicamente a ninguna candidatura

Guardar
Google icon

Juan Manuel Galvis especificó que, aunque ya tiene su voto definido, este no es público - crédito Juan Manuel Galvis

El gobernador de Quindío, Juan Miguel Galvis, denunció públicamente el uso de una imagen generada con inteligencia artificial que lo muestra, de manera falsa, apoyando la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

A través de un video difundido en redes sociales, Galvis aclaró que ni él ni la administración departamental promoverían candidatura alguna y rechazó el uso de tecnología para afectar su reputación.

PUBLICIDAD

En mi caso personal cumpliré como colombiano y como demócrata con el voto sagrado que ya tengo muy definido”, aseguró Galvis.

La polémica se desató cuando comenzó a circular en plataformas digitales una imagen manipulada en la que el mandatario aparece junto a otros políticos y el candidato presidencial Iván Cepeda, en sugerencia de un respaldo inexistente.

PUBLICIDAD

El gobernador del Quindío, Juan Manuel Galvis, alegó que la imagen fue hecha con inteligencia artificial - crédito Juan Manuel Galvis/Facebook
El gobernador del Quindío, Juan Manuel Galvis, alegó que la imagen fue hecha con inteligencia artificial - crédito Juan Manuel Galvis/Facebook

Según explicó Galvis, la imagen fue creada con herramientas de inteligencia artificial y su contenido es completamente apócrifo.

“En las últimas horas han circulado a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación unas supuestas imágenes donde comprometo mi voto de manera pública, con lo cual estaría supuestamente apoyando una candidatura presidencial conjuntamente allí con otras personas. Esto es completamente falso”, afirmó el gobernador.

El jefe departamental enfatizó que la tecnología ha sido utilizada en repetidas ocasiones para atentar contra su buen nombre y contra los intereses del Quindío.

El jefe de la administración departamental sostuvo que no existe ni existirá constreñimiento al elector y que se respeta la autonomía política de los funcionarios públicos, en concordancia con la normativa vigente. Agregó que las acusaciones carecen de fundamento y reiteró que la Gobernación no interfiere en las decisiones individuales de sus funcionarios en materia electoral.

En la foto hecha con inteligencia artificial, el gobernador aparecía con el candidato Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters
En la foto hecha con inteligencia artificial, el gobernador aparecía con el candidato Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Reuters

Finalmente, el mandatario invitó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral de forma consciente y pacífica :“Invito a todos los quindianos a que salgan a votar el próximo domingo, a que lo hagan a conciencia por la propuesta que consideran conveniente para el país, por el futuro de sus hijos y que lo hagan en paz, bajo los parámetros de nuestra Constitución”, concluyó el gobernador de Quindío.

La gobernadora del Meta exige refuerzo inmediato de seguridad ante riesgos electorales en el departamento

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades estatales acciones urgentes para reforzar la seguridad en el departamento.

El llamado lo publicó en sus redes sociales, ante su preocupación por la situación del orden público y posibles riesgos para el proceso electoral.

Cortés, que también preside la Federación Nacional de Departamentos, advirtió que la alerta surge tras recientes hechos en el municipio de Mesetas, cuyo alcalde habría sido víctima de un intento de secuestro.

La gobernadora reportó presiones de grupos armados en el departamento - crédito rafaelagobernadora y gobernaciondelmeta/Instagram

“Quiero alertar al país sobre una situación extremadamente grave. El alcalde de Mesetas tuvo una tentativa de secuestro y no ha podido regresar a su municipio a trabajar con normalidad. Estos hechos no se pueden volver paisaje en el país. Por supuesto, un llamado al Gobierno Nacional para extremar las medidas de seguridad para los gobernantes, para las comunidades y para el Meta. El miedo no puede imperar en un país en democracia”, fue el mensaje de la gobernadora Cortés.

La gobernadora aseguró que este episodio no debe interpretarse de manera aislada, además, porque el llamado de urgencia ya lleva meses, especialmente, desde que se registró el homicidio de un exalcalde de Cubarral, denuncias sobre presiones y constreñimiento a comunidades rurales, alertas por presunta carnetización promovida por estructuras armadas ilegales y disputas territoriales en varias zonas. Estas situaciones han incrementado la preocupación en el contexto del proceso electoral.

La Gobernación del Meta mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Departamental, en articulación con Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de monitorear la jornada electoral y prevenir alteraciones del orden público.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Colombia 2026Juan Manuel GalvisIván CepedaMontajeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

La decisión del Comité Disciplinario es otro golpe para la institución verde, la cual sufrió la derrota ante Junior y la salida de su técnico Diego Arias y el director deportivo Gustavo Fermani

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

El exmandatario mexicano afirmó que el aspirante de la Derecha “está listo para ser el líder de Colombia”

Abelardo de la Espriella sumó otro apoyo, el expresidente de México Vicente Fox anunció su respaldo: el candidato le agradeció

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

El periodista italiano resaltó la actuación del atacante del Bayern Múnich en el debut de la Tricolor, con gol y asistencia en el triunfo ante Uzbekistán

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

Aproveche su certificado de votación hay descuentos y promociones: estas son las marcas que se han sumado a la tendencia

El 21 de junio, más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para participar de los comicios presidenciales

Aproveche su certificado de votación hay descuentos y promociones: estas son las marcas que se han sumado a la tendencia

Petro volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral a horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Hay que cuidar el voto ciudadano”

El presidente pidió vigilancia ciudadana sobre los formularios E14, mientras la Registraduría reiteró las garantías institucionales y la transparencia del sistema de votación

Petro volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral a horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia: “Hay que cuidar el voto ciudadano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Colombiana que impresionó a Rihanna en el Mundial de Brasil 2014 y se hizo viral recordó su historia

Shakira disfrutó de una salida familiar junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Beverly Hills

Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, actores de ‘Yo soy Betty, la fea’, reflexionaron sobre la vigencia de la telenovela colombiana

El mensaje de Greeicy antes de las elecciones presidenciales en Colombia: “Hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir”

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Deportes

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes

Fabrizio Romano elogió a Luis Díaz tras su debut en el Mundial 2026: “No debemos subestimar lo especial que está siendo lo que hace por Colombia”

La Selección Colombia también le apunta al premio económico en el Mundial 2026: esto ganará por clasificar a dieciseisavos

Patrick Vieira se mostró decepcionado con el rendimiento de Escocia ante Marruecos: “No sabían qué hacer en la cancha”