“Tienen huevo”: Jarlan Barrera se molestó porque la Dimayor se quedó sin medallas para los jugadores de Nacional

Imagen de archivo. Jarlan Barrera, campeón con Atlético Nacional. Foto: Dimayor

Atlético Nacional se coronó campeón del torneo Apertura-2022 colombiano el 26 de junio al vencer con un global de 4-3 al Deportes Tolima. El equipo verdolaga cayó 2-1 en el vibrante partido de vuelta de la final en casa de Tolima, pero obtuvo su decimoséptimo título gracias al 3-1 a favor que había obtenido el miércoles en la ida.

Tras este nuevo triunfo, el cuadro verdolaga se consagra como el equipo más veces campeón, tanto a nivel general como en la liga local, sumando 17 títulos del rentado nacional y 31 trofeos en sus vitrinas, incluidas las dos Copas Libertadores.

El domingo, Tolima abrió el marcador gracias a un autogol del zaguero argentino Emanuel Olivera (18) y puso contra las cuerdas a Nacional al anotar el segundo con un potente cabezazo Juan Caicedo (36). Pero el bicampeón de Libertadores reaccionó en los descuentos con un cabezazo de Jarlan Barrera que silenció al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (90+1) y sentenció el título para el Atlético Nacional.

Tras finalizar el partido, en medio de las lágrimas Jarlan Barrera, se desahogó: “Estábamos esperando este momento. Fueron tres años bien hijueputas, bien luchados y sufridos. Lloramos cuando nos eliminaron, nos echaron mierda, nos decían porquerías y acá estamos... Ese gol es por todos nosotros, por lo que hemos sufrido”, dijo el futbolista en medio del festejo.

Luego de esto, cuando el futbolista samario fue a pasar por el escenario donde entregaban las medallas y la copa, hubo una situación que el héroe de la jornada no pasó por alto, hecho que le quitó de inmediato la sonrisa que llevaba.

Resulta que la figura del partido y del título estuvo a punto de quedarse sin medalla porque, al parecer, la Dimayor tuvo un error de cálculo y no le alcanzaron las preseas para toda la delegación. En un video quedó registrado cuando el último grupo sube y Barrera agarra con rabia una de las pocas medallas que quedaban sobre una bandeja y comentó con molestia: “Me voy a quedar sin medalla, tienen huevo”.

Palabras de Hernán Herrera, DT de Atlético Nacional, tras el nuevo título:

En la rueda de prensa, Hernán Dario Herrera confesó que: “Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas por lo que me tocó pasar en las menores, me tocó pasar muchas cosas muy duras en el último año”.

Y agregó: “Estoy dirigiendo, como dicen los paisas, de arepa. Yo no tenía equipo en las menores. No sé quién me quería retirar de las menores, pero fue muy difícil para mí. Me llamaron de un momento a otro a agarrar la profesional. Y fue una sorpresa muy grande, pero fue un reto bueno, que me gusta”.

Para cerrar, Herrera le agradeció a sus futbolistas por este nuevo título: “Agradezco haber estado con estos jugadores, que me dieron la mano. Ellos me dijeron vámonos por este camino. Hicimos un grupo, no tanto de metodología, sino más bien de amistades, de estar en grupo, de estar unidos. Por eso somos campeones, porque hicimos un equipo”.

