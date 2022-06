Estas son las jugadoras más importantes que estarán en la Copa América Femenina 2022 que se jugará en Colombia

Jun 25, 2022; Commerce City, Colorado, USA; USA defender Emily Fox controls the ball against Colombia midfielder Leicy Santos (10) in the second half during an international friendly soccer match at Dick's Sporting Goods Park. Mandatory Credit: John Leyba-USA TODAY Sports

La Copa América Femenina Colombia 2022 iniciará el 8 de julio y varias de las jugadoras que brillan en el fútbol internacional. Entre ellas se destacan de la selección anfitriona juveniles como Linda Caicedo o Maria Morales, sin embargo a lo largo de los equipos del continente hay futbolistas con experiencia en finales de Champions League o en los mejores clubes de Europa.

<b>Leicy Santos - Colombia</b>

La llamada a ser la mejor jugadora de la selección Colombia es la volante Leicy Santos. Nacida en Lorica, Córdoba es una de las referentes en el Atlético de Madrid, club al que llegó en 2019 y en donde permanece actualmente. En las tres temporadas jugadas en España ha jugado 95 partidos, ha marcado 15 goles y ha aportado 11 asistencias. En el fútbol europeo celebró el título de la Supercopa de España.

“Siempre busco estar ahí para lograr los objetivos comunes que tenemos. En este momento buscamos ser campeonas de la Copa América, volver a estar en un mundial y en los Juegos Olímpicos. Creo que la selección es un plus diferente, la selección te da otra energía, otras cosas que no te da ninguna competición a nivel de clubes. Esa es la representación más emotiva que uno tiene”, declaró la volante en diálogo con los medios de comunicación.

<b>Estefania Banini - Argentina</b>

La argentina es una de las referentes de la selección y el fútbol de su país. La actual jugadora del Atlético de Madrid dio el salto al fútbol del exterior tras ganar la Copa Libertadores con Colo Colo en el 2012. La mediocampista en la temporada 2021-2022 igualó su mejor registro goleador en la Liga de España, cuatro anotaciones con el Levante en el 2018-2019.

Banini ya tiene experiencia en la Copa América Femenina pues hizo parte del plantel que disputó la Copa América 2018 y logró el cupo a la Copa del Mundo de Francia en 2019. Washington Spirit de la NWSL y el Valencia de España son los otros equipos por los que ha pasado la argentina.

<b>Deyna Castellanos - Venezuela</b>

Quizás la mejor jugadora sudamericana en la actualidad es la venezolana Deyna Castellanos. Recientemente fue confirmada como nueva jugadora del Manchester City de Inglaterra tras marcar 26 goles en 71 partidos disputados entre Women Champions League y la Liga Iberdrola. Con tan solo 23 años esta será su tercera Copa América representando a la ‘vinotinto’. La primera en Ecuador 2014 y la segunda en Chile 2018 en donde no pasó de la primera fase.

La delantera fue ganadora de la Bota de Oro en la Copa del Mundo Sub -17 de 2014 y nominada a los Premios The Best FIFA en 2017 cuando cumplió 18 años.

<b>Angelina - Brasil</b>

La gran figura de Brasil es la mediocampista Angelina quien a sus 22 años juega en el OL Reign de Estados Unidos. Sus habilidades más destacadas son la efectividad en los pases y la habilidad para descontar rivales. Según estadísticas del portal The Analyst desde su llegada a la selección de Brasil ha disputado 889 minutos en 13 partidos y , es la cuarta jugadora con más pases intentados por partido en el equipo dirigido por Pia Sundhage. Brasil busca revalidar el título y conseguir su octavo título continental.

<b>Christiane Endler - Chile</b>

Por último, la jugadora de mayor experiencia entre las sudamericanas podría ser la portera chilena Christiane Endler. En su hoja de vida registra haber pasado por clubes como Chelsea, Valencia, PSG y levantar recientemente el título de la Champions League con el Olympique de Lyon ante el FC Barcelona.

Endler apenas encajó cinco goles en 1260 minutos disputados en 14 partidos en la Division 1 francesa, salvando el 85.2% de los remates que recibió y logrando 10 vallas invictas, líder en la competición, datos registrados por The Analyst. Con Chile disputó los Juegos Olímpicos y clasificó por primera vez a la Copa del Mundo.

