Kevin Mier, de la suplencia a convertirse en el ‘superhéroe’ del nuevo título de Atlético Nacional

Kevin Mier (Atlético Nacional) finalizó como la Liga Betplay 2022-I como el portero con mayor eficacia de atajadas. Foto: Dimayor

Uno de los grandes protagonistas de la conquista de Atlético Nacional en la Liga Betplay 2022-I fue Kevin Mier, el portero forjado en las divisiones menores de la institución. La vida y el fútbol le permitieron pasar del banco de suplentes a la titularidad en el arco ‘verdolaga’, el cual venía siendo custodiado por Aldair Quintana hasta el semestre pasado.

Las inconsistencias y críticas en torno al guardameta tolimense detonaron en la consolidación de Mier, quien ya había tenido lo posibilidad de debutar en el conjunto ‘verdolaga’ el año pasado. Pese a la incertidumbre de la hinchada por su juventud, este se ganó la confianza del entrenador Alejandro Restrepo en la primera mitad del campeonato; y luego, tras la designación de Hernán Darío Herrera como técnico encargado, su nivel creció aún más.

En la fase del ‘todos contra todos’ Mier apenas recibió siete goles y sacó su arco invicto en nueve oportunidades, poniéndose ‘mano a mano’ con los registros del arquero de Millonarios, Álvaro Montero, resaltado en el transcurso de las fechas por su solidez. Su aporte bastó para que Nacional fuera uno de los equipos que menos tantos recibió en la ronda clasificatoria (15), junto con Deportes Tolima (14) y el ‘embajador’(11).

La tendencia se mantuvo en los cuadrangulares semifinales, ya que, además de que el ‘verdolaga’ consiguió un cupo a la final luego de finalizar primero del grupo A con 12 puntos, al equipo apenas le marcaron cinco goles. En el encuentro ante Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, por ejemplo, Nacional ganó 2-1, clasificó a la final, y Mier fue seleccionado como la gran figura.

Figura en la final y una nueva estrella:

La final también estuvo enmarcada por el talento del joven guardameta, que en el pasado probó las mieles de la selección Colombia Sub-20. Pese a que en la ida Nacional se impuso 3-1, el santandereano se hizo presente para atajar varios remates del Tolima y, además, una ‘viveza’ al momento de jugar el balón le permitió a su equipo concretar la tercera anotación de la noche, la cual llegó por obra de Andrés Andrade (90+3′).

Le puede interesar: El comentario de Giovanni Moreno que confirmó el pobre salario de Hernán Darío Herrera como DT de Nacional

En el encuentro de vuelta, disputado el domingo 26 de junio en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Mier salvó lo que pudo ser la remontada del ‘vinotinto y oro’ apenas comenzando el segundo tiempo. La contienda estaba 2-0 a favor de los locales y el árbitro Andrés Rojas acudió al VAR para revisar una patada y posible infracción del defensor Emanuel Olivera sobre Luis Miranda.

El colegiado decretó penalti para el Tolima. Daniel Cataño se paró en frente del balón, tomó impulso y disparó al palo de la mano izquierda de Mier. Este último aguantó el cobro y logró atajar el balón con sus extremidades inferiores. El volante del ‘pijao’, posteriormente, intentó cazar el rebote, pero sobre la marcha le dio una patada al arquero ‘verdolaga’, y ello provocó su expulsión.

Cuando parecía que el encuentro se definiría en los penales, al estar el marcador global 2-2, Jarlan Barrera sentenció el título con un gol de cabeza al minuto 90+1′.

Atlético Nacional consiguió su tíulo 17 en la liga colombiana. FOTO: Colprensa

“Lo lindo que es el fútbol, cuando tú le das, él te devuelve el doble. Estoy muy contento, agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con todas las personas que siempre estuvieron ahí. (...) A disfrutar”. dijo Mier.

Giovanni Moreno acompañó a Hernán Darío Herrera en la conferencia de prensa y allí no se guardó los elogios para Mier, a quien consideró el “arquero de títulos” que Nacional había estado esperando en los últimos años. “Hernán no es entrenador de arqueros, y no le va a enseñar a atajar en dos meses. Fue la confianza que le dio, el respaldo, el equipo, y él (Mier) empezó a sentir eso y nos empezó a salvar, tuvo atajadas increíbles. Este título es en parte por ese muchacho, por todo lo que le tocó vivir, y lo del penal de hoy (domingo) es una locura”.

Según la cuenta especializada ‘Colombia Analytics’, Kevin Mier culminó la Liga Betplay 2022-I, siendo el portero con mayor eficacia de atajadas (85 %) y el de mayor cantidad (86) junto a Juan Camilo Chaverra, del Atlético Bucaramanga.

Foto: captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO: