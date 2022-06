Las fuertes declaraciones, con groserías incluidas, de Jarlan Barrera tras consagrarse campeón con Nacional

Jarlan Barrera declarado como el mejor jugador en la final de Nacional y Tolima. Foto: Dimayor

Jarlan Barrera, el héroe de la jornada, en el partido de la final contra Tolima, que le permitió a Atlético Nacional conseguir su estrella 17, tuvo una emotiva, pero también una fuerte celebración, donde se expresó hasta con groserías por las frustraciones que padeció con el equipo verdolaga desde que se vinculó con esa institución.

“Todos esperando este momento, fueron tres años bien hijue… luchados, sufridos. Nos echaron mier.. y aquí estamos”, afirmó.

El centrocampista, que entró en el minuto 82 y que en el 90+1 marcó el gol con el que el global de la final concluyó en 3-1, para convertirse en el nuevo campeón del fútbol colombiano, dedicó en primer lugar su triunfo a su familia.

“Esto es por mi familia, por todos los que están en la casa. Mi hijo, mujer, mi mamá y papá, a mi tío que está en el cielo”, agregó.

Y envío un mensaje muy especial para su compañera sentimental, de la que dijo que se había convertido en su gran apoyo ante las dificultades que pasó con el equipo durante los tres años.

“Es para mi mujer, que siempre estuvo conmigo cuando caía. A pesar de que me quisieron llamar en un momento cosas que no son. La gente siempre tendrá alguien que lo dará todo, así las cosas, no salgan. También sufro y sufre mi familia. Que disfruten lo que deban disfrutar”, celebró.

Pero, además, reconoció que el Deportes Tolima es uno de los mejores clubes de fútbol que tiene en la actualidad el país.

“Se reconoce lo que hizo Tolima y su gente, es un equipazo. Deben darse un orgullo por el equipo que tienen. Nosotros tuvimos momentos donde sufrimos pero ahora a disfrutar”, concluyó.





Resumen del partido

Con un marco espectacular en el Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima saltó al terreno de juego a igualar la serie ante Atlético Nacional tras el 3-1 recibido en el Atanasio Girardot. Como era de esperarse en los primeros minutos, los dirigidos por Hernán Torres salieron con el acelerador a fondo sometiendo el Rey de Copas que a como diera lugar tenía que defender la ventaja de dos goles.

El Tolima intentó reducir la distancia con un remate de media distancia por intermedio de Jonatan Marulanda que Kevin Mier se estiró por si las dudas a los 6 minutos. A esta altura del partido, Nacional se defendía con el cuchillo entre los dientes y las grietas en defensa empezaban hacerse visibles en el equipo del Arriero Herrera.

La media distancia fue el arma predilecta del Vinotinto y Oro para lastimar a Nacional que no encontraba la pelota. A los 11 de juego el chileno Rodrigo Ureña sacó un derechazo que Kevin Mier despejó con los puños evitando la caída de su pórtico.

Tanto va el cántaro al agua que el Deportes Tolima encontraría el primero del partido a los 18 minutos tras un pase de Steven Lucumí para Junior Hernández sobre el costado izquierdo que terminó en centro, pero la pelota se desvió en Emmanuel Olivera y el Manuel Murillo Toro estalló de júbilo.

Ya en el segundo tiempo, el verde de Antioquia manejó los tiempos en la etapa complementaria, pero no era claro a la hora de hacer daño al Deportes Tolima que aguantaba bien el partido con 10 jugadores a la espera de aprovechar un contra golpe para tomar mal parado al visitante.

Cuando parecía que la suerte estaba echada para la definición desde la lotería de los penaltis, vendría el baldado de agua fría para los hinchas del Deportes Tolima, que vieron cómo Jarlan Barrera de cabeza marcó el tanto del título tras un cobró de esquina desde el costado izquierdo de Yeison Guzmán, que peinó Emmanuel Olivera para que el ex Junior de Barranquilla la mandará a guardar.





