James Rodríguez es visto en Países Bajos y se abre la posibilidad de que juegue en el PSV

James Rodríguez solo ha disputado nueve partidos con el Al-Rayyan en lo corrido del 2022. Foto: Twitter @jamesdrodriguez

El futuro de James Rodríguez sigue siendo tema de conversación, pues el jugador colombiano no ha definido su nuevo destino pese a los rumores que se tejen a diario en los que se le ha relacionado con varios equipos de Europa, Asia, Suramérica y los Estados Unidos.

Hace unos días se conoció que el Al Rayyan habría aceptado una oferta de 5,3 millones de euros del Botafogo de Brasil por el ‘10′ de la selección Colombia. Sin embargo, en las últimas horas surgió una versión que el ex Real Madrid fue visto en Países Bajos, por lo cual la prensa neerlandesa especuló que el cucuteño podría jugar en la Eredivisie.

La información fue dada a conocer por el periodista neerlandés de ESPN, Martijn van Zijtveld, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, aseguró que James Rodríguez se encontraba en el departamento médico del PSV Eindhoven. “Puedo informar personalmente que James Rodríguez estaba justo en el fisio donde el PSV hace todas las revisiones. ¿Marcel Brands realmente saca esto de su sombrero de copa?”

El colombiano fue visto en las instalaciones de unos equipos más representativos del fútbol neerlandés. Tomado de @mvanzijtveld

Asimismo, en su trino, Martijn van Zijtveld, hizo mención de Marcel Brands, quien anteriormente se desempeñó como director deportivo del Everton y fue pieza en la era del italiano Carlos Ancelotti en los Toffees, para llevar a James Rodríguez a coste cero a la Premier League. El directivo de 60 años ahora ocupa el mismo cargo, pero en el PSV Eindhoven.

No obstante, el futbolista cafetero para sorpresa de muchos se presentó hoy a los entrenamientos del Al Rayyan con miras a la nueva temporada bajo las órdenes del entrenador chileno Nicolás Córdova. De acuerdo a la publicación en las redes sociales del equipo de James Rodríguez, el club hará una fase de preparación en suelo neerlandés. “Al Rayyan entrenando antes de viajar al campo preparatorio en Holanda”.

El colombiano estuvo en la práctica de su equipo. Tomado de @alrayyansc

Asimismo, el periodista de Win Sports, Felipe Sierra, aseguró en Twitter que James Rodríguez no tiene nada concreto con el PSV Eindhoven, y subió un vídeo en el que al ex Porto se le ve trotando a la par con uno de sus compañeros de equipo. “Por ahora, no hay nada entre James Rodríguez (30) y el #PSV. De hecho, el colombiano llegó hoy a Catar para entrenarse con #AlRayyan, mientras espera su nuevo equipo”.

El jugador de la selección está a la espera de definir su futuro. Tomado de @PSierraR

No es descabellado que James Rodríguez esté en el radar del PSV Eindhoven, pues los Granjeros están en busca de suplir la ausencia que dejó el alemán Mario Gotze, quien partió de la escuadra Rojiblanca para fichar por el actual campeón de la UEFA Europa League, el Eintracht Frankfurt en el que milita el jugador colombiano Rafael Santos Borré.

La gran incógnita que rodea a James, es su estado físico, pues no juega un partido oficial desde el 29 de marzo por la fecha 18 de las eliminatorias de la Conmebol, cuando la selección Colombia derrotó 1-0 en Puerto Ordaz a Venezuela con un tanto de penal de su autoría que de nada sirvió, ya que el combinado nacional se quedó por fuera del mundial de Catar 2022.

Con la camiseta del Al Rayyan, James disputó por todas las competiciones un total de 15 partidos, de los cuales 13 fue como titular, anotando cinco goles, mientras colaboró con seis asistencias. Su último compromiso con los cataríes fue 5 de marzo, cuando su equipo perdió por la tanda de los penales ante el Al-Wakra por los cuartos de final de la Qatar Emir Cup.

