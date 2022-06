Gustavo Petro afirma que Piedad Córdoba deberá posesionarse como senadora, pero no descarta que luego “dé un paso al costado”

Gustavo Petro y la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba. Fotos: Colprensa (Sergio Acero-Camila Díaz)

Los líos judiciales que tiene la senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, no le permitirían tener libertad política hasta que no se aclare su situación con las autoridades nacionales y extranjeras, argumentó el presidente electo, Gustavo Petro, en la Revista Cambio, sobre la situación de la legisladora.

El nuevo jefe de Estado habló de la situación que tiene Piedad Córdoba de cara al periodo legislativo de cuatro años en el Congreso de la República. Petro afirmó que las decisiones sobre la situación judicial de la senadora solo es de las autoridades competentes y no a él como nuevo presidente:

“Los procesos judiciales dependen de los jueces. Punto. Hubo mucho ruido periodístico. Ahora tendremos que ver qué dicen los jueces. Los jueces aquí, los jueces en el exterior, digamos. Yo voy a ponerle atención a eso. El pacto histórico de tener un proceso”, señaló Petro en la entrevista que le dio a la Revista Cambio.

Petro agregó que con el caso de Piedad Córdoba, relacionado ya en la justicia estadounidense, se buscó ‘entramparlo’ durante la campaña presidencial, aunque salió bien librado.

“Hay un relacionamiento, a partir de los hechos últimos, que tiene que ver con la familia Piedad y la DEA. No sé de qué tipo, eso no lo conozco yo. Pero está el tema del hermano, incluso el intento de entranparme, del que me escapé. Ya hay un relacionamiento justicia norteamericana, DEA, familia de Piedad. Eso sé que es reservado con cosas que pasan por normas que ni siquiera son colombianas. Pero que no son propias para un ejercicio político en Colombia”, dijo Petro a ese medio.

El presidente electo agregó que la senadora deberá posesionarse, pues de no hacerlo tendría consecuencias judiciales y constitucionales. Sin embargo, deberá dar un paso al costado mientras se aclaraba su situación, pues no tendría “libertad política” dentro del legislativo ni el movimiento:

“La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora”, afirmó el exsenador en la revista Cambio.

El presidente electo afirmó que para ese “paso al costado” habrían figuras jurídicas que le permitirían a la senadora electa Piedad Córdoba hacerlo, aún tome posesión de su curul den el Congreso de la República y mientras la sociedad colombiana se da cuenta si hay judicialmente responsabilidad por los delitos que se le investigan o realmente no sucedió algo condenable:

“Pues digamos, puede haber un tiempo en donde la sociedad colombiana pueda saber: ‘Bueno, esto al final no era nada’. O ‘sí y es muy grave’. Entonces ya, pues hay una decisión política de fondo. Pero mientras esa espada oculta esté ahí no permite la libertad política. Así de simple”, dijo el presidente electo a ese medio.

