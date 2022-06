Volverá en el futuro: Christopher Lloyd canceló su visita a la Comic Con Colombia

El actor de 83 años de edad, luego de confirmar que no podrá asistir a la Comic Con Colombia 2022, dijo que espera poder visitar Colombia. Foto: Archivo Infobae.

Este 24 de junio comenzó la Comic Con Colombia 2022 en Corferias (Bogotá), y uno de los invitados especiales canceló su visita al país por motivos de fuerza mayor.

Se trata de Christopher Lloyd, el mítico actor de películas como la trilogía de Back to the future, The Addams Family y Who Framed Roger Rabbit, que a última hora canceló su participación en el evento que reúne a los amantes de los cómics, el cine y la industria del entretenimiento.

De acuerdo con el comunicado de la convención, las razones de Lloyd para cancelar su visita son ajenas a la organización.

“Lamentamos comunicar que Christopher Lloyd acaba de cancelar su participación en Cómic Con Colombia 2022 en Bogotá, aduciendo “motivos personales” ajenos a la organización del evento” se puede leer.

Por su parte, Lloyd lamentó, en un video, no cumplirle la cita a los bogotanos:

“Desafortunadamente, por circunstancias que se me salen a mí y a Cómic Con Colombia de las manos, no podré viajar esta vez. Lamentablemente, esto significa que no podré asistir. Por favor, sepan que los organizadores han hecho todo lo posible para tratar de hacer que esto suceda justo hasta el último minuto. Sin embargo, siento mucho que no pueda hacerlo en esta ocasión”, dijo en el video el actor de 83 años.

En el mismo video dejó la puerta abierta al decir que desea venir a Colombia muy pronto: “espero mucho visitar su hermoso país, de verdad quiero hacerlo en el futuro”.

A continuación se puede ver el video en el que Lloyd anuncia que no podrá asistir a la Comic Con Colombia 2022:

Finalmente, los organizadores de la convención, en su comunicado de prensa, dieron un parte tranquilidad para quienes habían adquirido entradas para conocer a esta leyenda viva del cine de ciencia ficción, y señalaron cómo será el proceso para el reembolso.

“Como consecuencia de lo anterior, Planet Comics y Corferias informan a las personas que compraron el ‘Meet&Greet’, foto o autógrafo con el artista, que podrán tramitar el reembolso de su dinero atendiendo el instructivo publicado en www.comicconcolombia.com”.

Todo está listo para la Comic Con Colombia 2022

La Comic Con Colombia regresa después de tres años en los que no pudo llevarse a cabo por las restricciones ocasionadas por la pandemia del covid-19. En esta ocasión, se realiza en Corferias, en Bogotá para su undécima edición, que tiene como eslogan Back to Comic Con, haciendo referencia al regreso del evento y a la participación especial de Lloyd, que lamentablemente fue cancelada.

“Todo está listo para que todos los visitantes nacionales e internacionales vivan las experiencias que tenemos preparadas para esta versión. Hemos planteado una amplia muestra comercial, que estará acompañada de actividades diseñadas para disfrutar de los cómics, del cosplay y mucho más, además de una agenda académica amplia”, señaló el director de Comic Con Colombia, Alejandro Caballero.

Esta convención reúne lo mejor de las artes escénicas y la cultura pop en todas sus manifestaciones, pues además de los conversatorios y otras actividades alrededor del cine, la Comic Con tendrá espacio para los aficionados del arte dramático, el anime, la magia, la música, los comics y el manga. Durante los días 24, 25, 26 y 27 de junio se llevará a cabo el evento en Corferias.

Como invitados se suman también otras personalidades importantes en el mundo del cine, dentro de ellas se destaca Anthony Daniels, actor que interpretó al recordado C-3PO en Star Wars y Alfonso Obregón, actor de doblaje que le ha dado voz a varios personajes del mundo animado, el más recordado, posiblemente, es el ogro Shrek, aunque también le dio vida en la lengua hispana a Kakashi (Naruto) y Bugs Bunny, entre otros personajes.

SEGUIR LEYENDO: