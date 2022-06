Íngrid Betancourt criticó a Gustavo Petro y afirmó que “le entrega la chequera a los bandidos”

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. Foto: Colprensa.

La elección de Roy Barreras como nuevo presidente del Senado generó un enorme malestar en diferentes figuras políticas que criticaron esta elección, incluso miembros del mismo Pacto Histórico se mostraron en desacuerdo por esta decisión como es el caso de Gustavo Bolívar. Íngrid Betancourt, quien confirmó que sería parte de la oposición en el gobierno de Gustavo Petro, también rechazó esta elección.

Roy Barreras fue uno de los miembros del Pacto Histórico que más dio de qué hablar en campaña, pues en los conocidos ‘Petrovideos’ que fueron filtrados a la prensa, en varias grabaciones aparecía el congresista hablando de las estrategias que realizaría la coalición en contra de algunos de sus adversarios políticos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

La excandidata presidencial, quien apoyó la campaña de Rodolfo Hernández en segunda vuelta, se mostró en desacuerdo con la elección de Barreras para el cargo. En una publicación en Twitter, Betancourt señaló que esta elección era el primer “triunfo de las maquinarias”.

“Primera movida: Roy Barreras de presidente del Senado. Gustavo Petro le entrega la chequera a los bandidos. Triunfan las maquinarias. #BienvenidosAlPasado”, señaló Íngrid Betancourt, quien tras conocer la victoria de Gustavo Petro en las urnas, señaló que esto es “una preocupación” para una gran parte de colombianos que dieron su voto a Rodolfo Hernández.

“Petro presidente: alegría para la mitad, preocupación para la otra. Para cumplirle a todos: el cambio. Para sanar heridas: grandeza. Acabar la corrupción, la pobreza, la violencia: tarea de todos. Bendiciones para Petro y Colombia. Nosotr@s seguimos en la lucha, ni un paso atrás”, aseguró.

Betancourt no fue la única figura política que criticó la elección de Roy Barreras. Federico Gutiérrez, excandidato del Equipo por Colombia se refirió a esta decisión y con un corto mensaje pero bastante contundente señaló que, “dijeron que eran el “Cambio”. Evidentemente no lo son. Es más, son el “Cambio” para empeorar”.

Gustavo Bolívar, congresista del Pacto Histórico, también se mostró en desacuerdo con la elección de Barreras. El senador de la coalición también se postuló para ocupar este cargo, sin embargo, aclaró que respetará y acatará la decisión tomada per aseguró que no todos estaban de acuerdo con esto. “Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no, No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”.

Otra de las situaciones que criticó la excandidata presidencial son el supuesto “uso de bodegas” en redes sociales por parte de Gustavo Petro y quienes han arremetido contra varios adversarios políticos o figuras públicas que no se han mostrado a favor del exalcalde de Bogotá como es el caso de la cantante Marbelle, quien incluso pidió al senador Gustavo Bolívar que no la nombrara más.

Sobre esto, Íngrid Betancourt afirmó que, “todos sabemos que existen las bodegas del odio y fueron creadas como estrategia para que Gustavo Petro llegara al poder. #PetroBastaYa si su política de verdad es la del amor ordene desmontar las bodegas del odio. No más ataques a quiénes piensan diferente como Marbelle”

