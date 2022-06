Rodrigo Lara renunció al Nuevo Liberalismo y le dejó una recomendación a los hermanos Galán

Juan Manuel Galán le responde a Rodrigo Lara por controversia sobre el Nuevo Liberalismo. Fotos: Colprensa.

No cesan las renuncias de los militantes del Nuevo Liberalismo, dirigido por los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán. En las últimas horas, el senador Rodrigo Lara Restrepo dimitió de la colectividad y evidenció que toma esa decisión con “pesar”.

A través de una carta enviada a los Galán, el congresista dijo que esperaba que, luego de que la Corte Constitucional revivió al partido y le entregó la personería jurídica, este tomaría otros rumbos. Sin embargo, a su juicio, no sucedió.

“No pienso volver a los hechos del pasado reciente ni tampoco enfrascarme en los desaciertos, las arbitrariedades y todo lo que lamentablemente ha ocurrido en estos escasos meses de resurrección de esta personería jurídica”, señaló Lara.

En su misiva, el senador le dejó una clara exhortación a Juan Manuel Galán sobre cómo debería ejercer la política en Colombia, según él considera: “Cuando hemos tomado la decisión de dedicar nuestra vida al servicio del país, nuestra mente y nuestros esfuerzos deben concentrarse en los problemas que agobian en el presente a los colombianos, y en consagrar todo nuestro espíritu a la realización de los sueños futuros que nos unen como Nación”, señaló.

Carlos Fernando Galán junto a su hermano Juan Manuel Galán, en la campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2019 (Colprensa - Álvaro Tavera)

Así mismo, le dijo que los “errores deben servirnos de guía para no repetir las malas decisiones”. No obstante, aunque se apartará del partido que busca reivindicar el legado de su papá, Rodrigo Lara Bonilla y del progenitor de los Galán, el excandidato Luis Carlos Galán, el congresista dijo que seguirá luchando desde otras vertientes políticas. Sin embargo, no aclaró en cuáles.

“Seguiré por el estrecho camino de la lucha política. Seguiré dedicando toda mi fuerza y mi energía a servir a mi patria y la ciudad, orientado siempre por las grandes ideas liberales y socialdemócratas, baluartes de una democracia incluyente, real y participativa”, aseveró.

En apartes finales, recordó varios de los encontrones que protagonizó en repetidas ocasiones con los Galán pero dijo que no se iba del Nuevo Liberalismo con “rencores ni con animadversión alguna”. Es más, les deseó suerte a los hijos del excandidato presidencial asesinado y les volvió a dejar una recomendación para que levanten las banderas de sus padres.

“Sólo me queda por desearles a ustedes éxitos en todos sus proyectos futuros e invitarlos a que transformen el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos, en particular aquellos que se identifiquen con los valores que definieron al Nuevo Liberalismo histórico de los años ochenta”, agregó Lara Restrepo.

Finalmente, aseguró que seguirá levantando las cualidades de ese partido y aclaró que el apartarse no lo deja fuera del legado que quiere destacar.

La noticia se conoce luego de que dos de las excandidatas al Senado del Nuevo Liberalismo también renunciaron. Se trata de la periodista y presentadora Mábel Lara y la lideresa social Yolanda Pérea.

Las citadas dirigentes dimitieron a la colectividad al considerar que “no está a la altura de las circunstancias que vive el país”, luego del triunfo en las elecciones de Gustavo Petro y la cantidad de curules conseguidas por su coalición en el Congreso.

Todo se da un día después de que Lara y Perea, junto a otros 15 excandidatos y líderes del Nuevo Liberalismo, le enviaran una carta a su director nacional, Juan Manuel Galán, pidiéndole que reconsiderara la decisión de declarar al partido en posición de “independencia constructiva” frente al nuevo gobierno.

“El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez plantea una nueva realidad política de perfiles inéditos en Colombia. Las pasadas no fueron unas elecciones para cambiar el gobierno, fueron para cambiar el país”, dice la misiva dirigida a Galán.

Cabe recordar que tanto Lara como Perea se apartaron del Nuevo Liberalismo, que decidió apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández en segunda vuelta, y se sumaron a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez.

