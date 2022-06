“Ni por el chiras acepto ninguno de los cargos”: William Dau en audiencia con la Contraloría

En la audiencia realizada a través de las plataformas digitales, el mandatario de los cartageneros expresó que: “Los contralores distritales y los concejales han visitado a los funcionarios de mi administración reiteradamente buscando prebendas, buscando mermeladas, y amenazando: él que no nos da lo que quiere, le echamos la Contraloría Distrital para que les abra procesos”, sostuvo.

En febrero de este año el alcalde de Cartagena, William Dau, fue vinculado a un nuevo proceso judicial. En esta ocasión, la Contraloría General de la Nación le imputó cargos de responsabilidad fiscal por una suma aproximada de 1.074 millones de pesos por, presuntamente, haber avalado unos gastos de representación que no estaban autorizados.

El contralor delegado, Eduardo Pineda Arrieta, detalló que la apertura de la investigación y la respectiva imputación de cargos se presentó por el “pago de gastos de representación a funcionarios del orden territorial diferentes al alcalde y al gobernador, los cuales no estaban autorizados”.

En la tarde del jueves 23 de junio Dau rindió una versión libre en la audiencia de descargos del proceso que le sigue la Contraloría. En medio de la audiencia, el mandatario no aceptó los cargos y aseguró que todo se trata de una “persecución política” del órgano de control a su gobierno.

“Ni por el chiras acepto ninguno de los cargos. En mi versión libre demostraré cómo la Contraloría Distrital y la Contraloría General están impulsadas por motivaciones políticas y no por motivaciones técnicas. El 70% del presupuesto de Cartagena se pierde por corrupción y son los que se roban ese dinero los que están detrás de este proceso fiscal en contra mía”, dijo el mandatario al inicio de su intervención.

En audiencias de descargos anteriores se escucharon las apelaciones de los abogados defensores del alcalde, quienes solicitaron la nulidad del presente proceso ante las presuntas irregularidades en el debido proceso, sin embargo, Patricia García, delegada de la Contraloría General desestimó lo pedido por los abogados.

En la audiencia realizada a través de las plataformas digitales, el mandatario de los cartageneros expresó que: “Los contralores distritales y los concejales han visitado a los funcionarios de mi administración reiteradamente buscando prebendas, buscando mermeladas, y amenazando: él que no nos da lo que quiere, le echamos la Contraloría Distrital para que les abra procesos”, sostuvo.

Por otro lado, la investigadora de la Contraloría General, Patricia García, puso sobre la mesa un elemento relacionado con las fechas en el que se depuró, por parte del Concejo, la figura de gastos de representación. “Ese proceso se definió en diciembre de 2020, cuando el alcalde Dau ya llevaba un año de gestión, por ende, es necesario saber qué tipo de gestiones se llevaron a cabo en ese periodo”, precisó.

El mandatario también señaló que la Contraloría Distrital nunca investigó estos pagos en las administraciones anteriores, en las que, según él, se habrían pagado más de 120.000 millones de pesos.

“El contralor distrital solo se preocupó por defender el patrimonio del distrito en 2020. Pero si en realidad lo que quería era velar por los dineros públicos, por que no tomó la misma acción contra todos los alcaldes que me antecedieron, y esos no son 1.600 millones de pesos, son 120.000 millones de pesos, que se pagaron por gastos de representación antes de yo ser alcalde de Cartagena”, puntualizó.

Por último, William Dau se comprometió a aportar toda la documentación para constatar sus iniciativas para no incurrir en irregularidades y presuntos detrimentos patrimoniales. La audiencia de descargos se suspendió y seguirá el viernes primero de julio a las diez de la mañana.

Otras denuncias

El 12 de abril, el alcalde William Dau dio a conocer que denunció al concejal Óscar Marín Villalba por la presunta entrega irregular de una pensión cuando fungió como director del Fondo de Pensiones de Cartagena (Fonpecar). La denuncia, que fue interpuesta el pasado mes de febrero ante la Fiscalía General de la Nación, vincula a Marín a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

