Juzgado rechazó demanda de William Dau que buscaba evitar su salida de la Alcaldía de Cartagena

Juez rechaza demanda de nulidad para frenar suspensión del alcalde de Cartagena. Foto: EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Luego de que el alcalde de Cartagena, William Dau, instauró una acción de nulidad contra la Contraloría Distrital para tumbar la orden que pedía apartarlo del cargo, un juez de la capital del Bolívar desestimó las pretensiones del mandatario. Es de recordar que, días atrás, el órgano de control le pidió al presidente Iván Duque que destituyera a Dau.

La decisión la tomó el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena que asegura que, mediante el recurso de Dau, no se puede frenar el acto administrativo con el que buscan sacarlo de la administración cartagenera mientras se investiga su presunto descuido en un contrato de más de 1.000 millones para dotar de pruebas para el covid-19 a la ciudad.

Para el togado que falló contra Dau, la acción que interpuso no puede cambiar la orden de la Contraloría Distrital porque no “crea, extingue o modifica una situación jurídica particular”, en este caso, el de suspenderlo de su cargo como alcalde.

“En el asunto examinado, la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante esta jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley”, señaló el juez José Luis Otero, que tomó la determinación.

En ese sentido, el juez Otero considera que la medida en contra del burgomaestre es un acto preparatorio o de trámite, por lo que la acción de nulidad que solicita Dau no surte frutos en este caso.

Por otro lado, el juzgado recordó otros de los motivos por los que el contralor distrital busca que se suspenda al alcalde de la capital bolivarense, basado en “la solicitud formulada por el Director Técnico de Responsabilidad (e) de dicho organismo, con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal No. 071 de 2022 adelantado en contra del señor William Jorge Dau por un presunto detrimento en las arcas distritales, derivado de la celebración del contrato No. S.A.-SUB-DADIS-UAC-047-2021, cuyo objeto fue la adquisición de pruebas antígena y de RTPCR de laboratorio para la detección de COVID como medida de mitigación y contención de sus efectos en el Distrito de Cartagena”, reza el documento.

Así mismo, un jurista le recordó al dirigente de los cartageneros los trámites que puede interponer luego de que el juzgado rechazara sus deseos para que no lo saquen de sus funciones por los presuntos delitos antes citados.

“El alcalde puede insistir en que se le dé tramite a su demanda. Para ello podría interponer un recurso de apelación, para que así se revise por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar la decisión del juez que se la rechazó”, aseguró el abogado Alcides Arrieta Junior, en testimonios recopilados por el diario El Universal.

Hay que recordar que William Dau ha dicho que, pese a la decisión de la Contraloría, él seguirá en su cargo. “Yo me quedo en la Alcaldía. La voluntad democrática del pueblo cartagenero se respeta. A mí me eligieron los cartageneros como su alcalde para dirigir su destino. No pueden venir cinco concejales malandrines, en una sesión, que no estaba ni programada en la agenda del día, eligen de una manera irregular a un contralor interino encargado, que es un títere de ellos, de esos cinco concejales”, señaló el mandatario en días pasados.

Además de todo, agregó: “de 19 concejales, solo cinco lo eligieron, los demás se escurrieron del bus porque estaban cagados del susto. Estos nombran a un contralor de bolsillo para que comience a darme órdenes de suspender a mis funcionarios, a uno y al otro y después le solicita al presidente de la República (Iván Duque) para que me suspenda a mí. Un contralor de bolsillo que fue elegido por cinco sinvergüenzas, irrespetando la voluntad democrática de Cartagena, no lo voy a permitir”, expresó días atrás.

Ahora, se espera que el juzgado emita nuevos pronunciamientos. El presidente Duque, por su parte, aseguró que esperará qué decisiones toma la ley pero él trabajará por lo mejor de la ciudad.

