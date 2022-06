Expresidente del Diálogo Interamericano prevé buenas relaciones entre Colombia y EE. UU. con la llegada de Gustavo Petro

Expresidente del Diálogo Iberoamericano prevé buenas relaciones entre Colombia y EE. UU. con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Foto: Michell Figueroa, Infobae Colombia

De cara a un cambio de Gobierno en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Marta Lucía Ramírez, celebró los 200 años de relaciones diplomáticas con Estado Unidos.

En el evento participaron el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri y el expresidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

En diálogo con Infobae Colombia, este último se refirió a las relaciones entre ambos países con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. De acuerdo con el académico, es claro que la relación será distinta pero igualmente amistosa y de cooperación.

“Yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia van a ser distintas, como es natural con un cambio de administración en un país como Colombia, pero confío en que seguirán siendo buenas”, dijo Shiffer.

Así mismo, aseguró que no considera que haya un interés por parte de Gustavo Petro o el Gobierno de Estados Unidos de crear un ambiente conflictivo entre las naciones, pues hay “mucho en juego”.

“Pienso que no hay ningún interés por parte del presidente electo, Petro, y por cierto, por parte de Estados Unidos de tener una relación difícil, conflictiva, esto no beneficia a ningún país y opino que están muy claros aquí en Bogotá y en Washington con este compromiso. Además, hay demasiado en juego para permitir que las relaciones no sean buenas”, puntualizó Michael Shiffer en el diálogo con Infobae Colombia.

Las relaciones van a ser distintas “porque las prioridades de este gobierno, como en cualquier gobierno, son diferentes a las del anterior y eso hace parte de la democracia”, añadió el académico.

Que sea un gobierno de izquierda no es problema para los Estados Unidos

Sobre el giro hacia la izquierda que se ha ido convirtiendo en tendencia en América Latina, Michael Shiffer señaló que este no es problema desde que los gobiernos respeten la democracia y el estado de derecho.

“Es difícil hablar del giro a la izquierda en América Latina porque hay diferentes izquierdas y si uno empieza a mirar cada país, su gobierno y su presidente, son muy diferentes entre ellos. La gran diferencia es si tiene compromiso con la democracia o no”, explicó el académico.

De acuerdo con el expresidente del Diálogo Interamericano, lo que le preocupa a Estados Unidos respecto a los demás gobiernos es que se respeten las reglas democráticas y que exista un compromiso con el Estado de derecho.

“Con gobierno electos democráticamente, como fue el caso de Colombia claramente hay un interés de colaborar, de cooperar, de definir las prioridades y estrategias y seguro que esto va a pasar con el nuevo gobierno colombiano”, finalizó Shiffer.

Francisco Palmieri, embajador de los EE. UU. en Colombia, habló de las buenas relaciones que han mantenido ambos países con los gobiernos que han pasado. Espera que los lazos entre ambas naciones continúen en el futuro. Foto: Michell Figueroa, Infobae Colombia

Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, resaltó la buena relación que ha mantenido su país con Colombia y señaló que seguramente en los próximos años esos lazos entre los dos países sean igual e incluso más fuertes que hasta ahora.

Así mismo, recordó que el presidente Joe Biden tiene toda la intención de trabajar con el gobierno de Gustavo Petro desde las prioridades que este establezca para los próximos cuatro años. Además, como Shiffer, resaltó que las elecciones en Colombia fueron ejemplares, pues se realizaron de manera tranquila y democrática.

SEGUIR LEYENDO: