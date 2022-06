Video: ¿Infidelidad de Daniela Ospina a James Rodríguez?, su nuevo novio sembró la duda

Daniela Ospina y Gabriel Coronel sembraron la duda en sus seguidores al responder con una broma sobre el tiempo de su relación. Seguidores especularon de infidelidad a James Rodríguez. Tomada de Instagram @daniela_ospina5

A mediados de febrero de 2022, Daniela Ospina y Gabriel Coronel confirmaron su relación después de meses de rumores en los que a través de redes sociales se difundieron imágenes en las que se veía a la pareja compartir algunos eventos. La noticia fue revelada por la revista People en español, en la que contaron cómo se conocieron.

“Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja”, confesó, además, recordó que pese a que estaban en la misma ciudad, fue un largo tiempo el que duraron conversando por WhatsApp y por redes sociales: “hablamos muchísimo”.

De otra parte, la relación que sostenía la empresaria antioqueña con James Rodríguez, padre de Salomé, se dio por terminada en 2017, tiempo en el que el jugador culminó su temporada en el Real Madrid y fue transferido al Bayern Múnich. Posteriormente, Daniela Ospina sostuvo una relación con el director audiovisual Harold Jiménez, pero esta terminó a comienzos de 2021.

Recientemente, Daniela Ospina interactuó con sus seguidores por medio de una dinámica en Instagram en la que sus seguidores le formulan algunas preguntas con respecto a su vida privada y profesional. Allí, un usuario le dijo: “¿Cuánto llevas con tu novio?”.

A pesar de que diferentes portales de entretenimiento confirmaron la ruptura con James en 2017, tiempo en el que Ospina comenzó a viajar entre Colombia y España, donde residían con el futbolista, la nueva pareja de la empresaria aprovechó para bromear un poco con los seguidores de ella y aseguró que llevan aproximadamente siete años.

Y es que los fanáticos de esta pareja no ocultan la felicidad que sienten por esta unión, ya que han preguntado por una eventual fecha de matrimonio y si han pensado en tener hijos juntos, a pesar del corto tiempo que llevan interactuando como novios.

Los comentarios en las redes sociales, por cuenta de la respuesta de Coronel no han parado y ya algunos se han atrevido a mencionar que posiblemente si existió una infidelidad por parte de la también deportista.

Aquí puede ver la respuesta de Daniela Ospina y Gabriel Coronel sobre el tiempo que llevan juntos :

Algunos de sus seguidores mencionaron posible infidelidad de parte de la empresaria a James Rodríguez

¿Cómo describió Daniela Ospina su relación con Gabriel Coronel?

En entrevista con People en español, la antioqueña describió a Gabriel Coronel como una persona genuina y esto ha aportado a la relación que tiene el venezolano con la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, pues la personalidad de él ha servido para que los dos se entiendan en los mejores términos.

“Gabriel es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado”.

También habló del momento en el que se conocieron, pues el día que tomaron la decisión de verse en persona después de largas conversaciones vía WhatsApp, era algo que Ospina deseó desde el momento en que comenzaron a interactuar, sin embargo, las trasnochadas fueron muchas por lo que debió hacerle una inusual petición.

“Le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”, reveló entre risas Daniela para la revista.

