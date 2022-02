Video: ¡Confirmado! Daniela Ospina y Gabriel Coronel son novios

Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Los rumores sobre la nueva persona que le habría robado el corazón a Daniela Ospina por fin llegaron a su final y la empresaria antioqueña junto al actor venezolano Gabriel Coronel lo confirmaron en una reciente entrevista para la revista People en español. Y es que desde las celebraciones de Año Nuevo, cuando se conoció que pasaron tiempo juntos, se generaron los primeros comentarios en redes sociales.

Aunque los titulares del corazón daban por sentado el romance, ninguno de los dos había confirmado todavía la relación, sin embargo, hace algunas horas se conoció un video en el que el venezolano recorría las calles de Nápoles, Italia, y allí, en el fondo, se puede apreciar el rostro de Ospina escondiéndose para no levantar sospechas, sin embargo, la sonrisa nerviosa del actor lo delató.

En una reciente sesión fotográfica para la revista People en español, la pareja confirmó su noviazgo y así lo dio a conocer inicialmente Coronel:

“Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja”, confesó, además, recordó que pese a que estaban en la misma ciudad, fue un largo tiempo el que duraron conversando por WhatsApp y por redes sociales: “hablamos muchísimo”.

Tiempo después de haber tenido largas conversaciones por mensajería instantánea, el venezolano recordó que un día que estaba saliendo de su trabajo a eso de las 12 de la noche, le escribió a Daniela contándole lo insólito que era que después de tres semanas de conversaciones, en la misma ciudad, no se hubieran visto en persona.

“Entonces nos vimos a la una de la mañana, ella estaba compartiendo con unas amistades. Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara”, relató Coronel para la revista People en español.

Para Daniela Ospina, el flechazo fue inmediato, sin embargo, los nervios eran evidentes pero era algo que venía deseando que ocurriera desde hace tiempo, pero como los años no llegan solos también debió indicarle a su enamorado que por favor le hablara un poco más temprano porque a su edad, ya no se le da muy bien el trasnochar.

“Le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”, reveló entre risas Daniela para la revista.

Una de las cosas más importantes es la relación que tiene Salomé Rodríguez Ospina con el actor venezolano y en esto, Daniela Ospina fue contundente al señalar que los dos se llevan muy bien, pues la personalidad del artista se presta para que todo se lleve en buenos términos.

“Gabriel es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil de conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición, Gabi ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado”.

Finalmente, Coronel señaló que ahora que lo ataron a Miami, tendrá que comenzar una nueva vida allí, pues antes de conocer a Daniela Ospina, entre sus planes estaba el regresar a México para continuar su preparación artística.

