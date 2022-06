Marcelo Cezán recibió la nacionalidad italiana y sorprendió a sus seguidores con su nombre real

Foto: Instagram @MarceloCezan

En la mañana de este martes 21 de junio, el actor, presentador y cantante colombiano Marcelo Cezán sorprendió a sus más de 200 mil seguidores en redes sociales al revelar que había conseguido la nacionalidad italiana. Con una imagen de su nuevo pasaporte, el famoso señaló que con este logro le estaba rindiendo un homenaje a esa parte de su familia que llegó desde Italia hace muchos años.

A pesar de lo importante del hecho para la vida de Cezán, algunos de sus seguidores quedaron impactados al notar otra cosa en su pasaporte. En la foto del documento claramente se ven algunos de los datos personales del famoso presentador de ‘Bravísimo’, como nombre real cosa que sorprendió a los internautas.

“Toda una vida creyendo que te llamabas Marcelo Cezán”, comentó una de sus seguidoras. Puesto que en el documento quedó en evidencia que el caleño realmente se llama Édgar Alfredo Gómez Menicagliy Marcelo Cezán es solo su nombre artístico.

“Edgar Alfredo???? ... Es en serio?? No te llamas Marcelo??? Siento que he vivido engañada todo este tiempo.. Deberías disculparte conmigo.. (acepto que me des la nacionalidad italiana como disculpas)”; ““Edgar” es la traducción de “Marcelo” en Italiano jajajaja”; “*Edgar Alfredo. Creo que he vivido engañada toda mi vida...”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del hombre en la publicación.

Marcelo Cezán en Instagram

Además, varios de los usuarios de la red social lo felicitaron por su nueva nacionalidad. “Esto es en memoria de mi madre, mis tías, mi abuelo Mario Menicagli Mancini. Oficialmente soy Italiano ... Más de una década de esfuerzo, viajes, papeleos e inversión. Grazie a DIO”, escribió en su cuenta el famoso.

Para lograr este documento, el artista reveló que tuvo que recurrir a la asesoría de varios expertos, hasta que logró hacerle honor a su segundo apellido, de origen italiano. Cezán también anticipó que ahora sigue el proceso para lograr que Michelle Gutty y Fabricio, su hijo, consigan su nacionalidad.

Es clave mencionar que han pasado 11 años desde que Cezán dio un giro a su vida, pues asegura que luego del fracaso que le significó el lanzamiento de su segundo disco llegó a “tocar fondo”.

“No me hallaba, nadie quería trabajar conmigo, estaba muy metido en la rumba, despilfarrando dinero. No le encontraba sentido a nada, estaba muy decepcionado de mí mismo, de mis decisiones, de cómo había dilapidado mi fortuna, cómo había sido un irresponsable y le había hecho daño a muchas personas sin querer”, explicó en una entrevista con el diario El País.

Tiempo después ingresó a una iglesia cristiana, en donde conoció a su actual esposa, con quien lleva 8 años de relación, y logró conformar una familia con hijo incluido.

Captura historias Marcelo Cezán

De hecho, en enero de este año el caleño de 50 años enterneció las redes sociales con una romántica sorpresa que preparó a su esposa, la también cantante Michelle Gutty, quien estuvo de cumpleaños. Según lo que mostró Cezán en una grabación que publicó a través de su cuenta de Instagram, la mujer se encontraba en Santa Marta y él en Bogotá, por lo cual se pensó que estarían alejados el uno del otro en esta fecha especial.

Sin embargo, no fue así porque el galán de los años 90 tomó un vuelo solo para estar al lado de su pareja. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida ¡¡Por ti vale todo!! Te amo y te admiro porque eres una gran mujer, hija de Dios, excelente esposa, madre y hermana( la mejor). Te alegras por el triunfo del prójimo ¡¡Amiga como tú ninguna, porque eres incondicional”, escribió como descripción a su publicación.

