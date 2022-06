“La vida sigue”: el mensaje de Maluma tras el resultado de las elecciones presidenciales

ARCHIVO - Maluma posa al llegar a los Premios MTV Europeos en Budapest, Hungía el 14 de noviembre de 2021. Maluma lanzó su álbum “The Love & Sex Tape” el 10 de junio de 2022 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia generaron reacciones de felicidad y molestia entre las celebridades del país; uno de los primeros en pronunciarse fue Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, quien no dio detalles sobre a cuál de los dos candidatos apoyaba, pero invitó a los colombianos a seguir trabajando por sus sueños.

Iniciando el día, el artista del género urbano hizo una serie de InstaStories en las que no se le ve muy conforme con la decisión de la mayoría de colombianos, pero aún así manifestó que “la vida sigue”. Para el paisa, la elección del nuevo ocupante de la Presidencia de la República no hará que los ciudadanos tengan que seguir trabajando.

“Levántese todo el mundo a luchar por lo suyo y no a esperar que le traigan las cosas bonitas de la vida. Párese, levántese y motívese que al que no trabaja no le llega nada”, expresó el artista colombiano.

Para finalizar, el intérprete de ‘Hawái’ y ‘Felices los cuatro’ le deseo una feliz semana a sus más de 62 millones de seguidores, mientras agregaba que “este no es el final, esto apenas comienza”. Sus palabras generaron diversas reacciones en las redes sociales, puesto que en varios perfiles de chismes se replicaron sus historias.

“Lo ridículo que es hablar desde el privilegio que hoy tiene. Yo voté por Petro, trabajo desde mis 17, me pagué mi carrera sola, ahora estoy sacando mi especialización, me levanto cada día a las 4:00 a. m., tengo un hijo, nadie me ha regalado nada, y no espero que lo hagan”; “¿Acaso cuando hemos dejado de trabajar? Que estupidez”; “Increíble que a estas alturas todavía haya gente que repita esas mentiras. No he conocido al primer petrista que no trabaje o que quiera todo regalado. Ese privilegio lo tiene precisamente la autodenominada “gente de bien” que no hacen un culo, pero tienen su ‘trabajito’ asegurado”, expresaron algunos internautas en los comentarios.

Estas fueron las palabras del artista colombiano tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia:

El artista continúo con sus palabras a sus seguidores anunciando que el próximo 23 de junio estará de concierto en Los Ángeles y con unas nuevas imágenes reiteró su invitación a los colombianos a no esperar nada regalado por parte del nuevo Gobierno. “No se les olvide que esto apenas comienza. Disfruten mientras tanto ... A TRABAJAR que las cosas no llegan solas”.

Por otro lado, entre los famosos que reaccionaron también estuvo Marbelle, una de las famosas más reconocidas por sus constantes críticas a la política de izquierda. De hecho, la cantante de tecnocarrilera recibió malos comentarios por insultar a Gustavo Petro llamándolo ‘el cacas’ y comparar a Francia Márquez con King Kong. Tras ganar Gustavo Petro, usuarios de las redes le recordaron a la mujer que había dicho que se iría del país si ganaba el candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, a través de un “comunicado oficial” la artista señaló que no se va a ir hasta que ella quiera. Por otro lado, Santiago Alarcón y Adriana Lucía, dos de los famosos que más se han involucrado en el ámbito político usando las redes sociales, especialmente desde las protestas del 21 de noviembre de 2019, fueron los primeros en celebrar la victoria de Gustavo Petro.

A las reacciones también se juntó la actriz Carolina Ramírez, recordada por sus grandes papeles en “La reina del flow”, “El capo 2″, “La Pola” y “La hija del mariachi”. En sus redes sociales mostró su apoyo especialmente hacia la vicepresidenta Francia Márquez, afirmando que podrá contar con ella para construir el país de la dignidad y la grandeza que tanto se estaba esperando.

