“Llegó el gobierno de la esperanza”: Gustavo Petro celebró su victoria como nuevo presidente de Colombia

El presidente electo de Colomba Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer reaccionan mientras la vicepresidenta electa Francia Márquez habla después de la victoria de Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia. 19 de junio de 2022. REUTERS/Luisa González

Luego de ganar las elecciones presidenciales y convertirse en el primer presidente de izquierda en la historai de la democracia colombiana, Gustavo Francisco Petro Urrego llegó al Movistar Arena, en Bogotá, donde lo esperaban miles de seguidores del Pacto Histórico que lo respaldaron en el balotaje de este domingo 19 de junio, ante los cuales realizó un emotivo discurso en el que destacó lo que llamó un día histórico.

Gracias a todas y todos ustedes. Este día, indudablemente, es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento: una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo.

Una historia nueva porque lo que ha ocurrido con estos 11 millones de electores es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad. Un cambio real. En ello, comprometemos la existencia y la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado, que lo que la ha gritado al país, lo que le ha gritado la historia, es que a partir de hoy, Colombia cambia, Colombia es otra.

Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana.

Nuestros padres y abuelos nos enseñaron qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste en dejar el otro atrás.

Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia y no dos Colombias. Para eso, necesitamos del amor, entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo y de comprendernos los unos a los otros.

El cambio también significa la bienvenida. La posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas.

El cambio significa que esa esperanza reine en el corazón. Tengo que agradecerle a las miles de personas que a lo largo de los meses fueron a seducir el voto. Le tendieron la mano a aquel que no creía todavía. Es ahí cómo se construye la política del amor para construir una mayoría que sin ustedes no sería posible.

Quiero agradecerle a mi mamá, que está exiliada. A Clara, a mi padre, que cogió las banderas para luchar. A mis hijos e hijas, algunas aquí: Antonella, Nico, Sofía. Está Andrea, Andrés y Nicolás en otras partes del mundo.

Quiero agradecerle a Verónica que me ha aguantado y ha logrado une espacio de voluntario propio.

Quiero agradecerle a Francia, con todo lo que eso significa para el pueblo colombiano.

Gracias a todo ese esfuerzo. Gracias a esa enorme fuerza que viene de antaño, de atrás y de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado y de una resistencia que tiene cinco siglos. Somos la sumatoria de las resistencias de Colombia.

Hemos congregado las rebeldías contra la injusticia., contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la desigualdad. Cuánta gente que no nos acompaña hoy. Cuánta gente que desapareció y hoy y no está: gente encadenada, que murió, que está presa en estos momentos.

Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud, que liberen a los jóvenes. Yo le solicito a la procuradora general de la nación que restituya en sus puestos a los alcaldes de elección popular. Ya no es el momento de los odios.

Este Gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Si queremos sintetizar en tres frases en qué consiste el gobierno de la vida: la paz, justicia social y ambiental.

La paz, como eje de un gobierno de la vida. La paz no tendría razón el cambio. No tendría razón el amor, la esperanza y este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas. No tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz.

Significa hacer la paz que los 10 millones electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. Significa que Rodolfo Hernández que hizo una campaña interesante puede dialogar con nosotros cuando quiera. Significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente.

Significa que nos perdonamos. Significa que la oposición que tenemos bajo los liderazgos que sean, el de Uribe, el de Federico, el de Rodolfo, el de todos juntos, sea el que sea, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar de los problemas de Colombia.

Habrá oposición, pero este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política o jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así cómo podemos construir lo que hace unos días llamamos: el gran Acuerdo Nacional. Ya se empezó a construir entre 11 millones de colombianos, pero tiene que ser con 50 millones de colombianos. Entre toda la sociedad colombiana.

Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El acuerdo nacional tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado las juventudes de Colombia.

La paz es que alguien como yo pueda ser presidente y Francia vicepresidenta.

Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia.

