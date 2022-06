Falcao confiesa sus selecciones favoritas para ganar el mundial

Falcao García extenderá su contrato con el Rayo Vallecano por una temporada. Foto: archivo particular

A unos meses del mundial, la expectativa sigue creciendo entre los aficionados y ya hay especulaciones acerca de qué selección se alzará con el anhelado trofeo de Catar 2022. Francia, Brasil, Argentina y Alemania son algunos de los favoritos no solo por sus grandes figuras, sino por sus buenas actuaciones colectivas y sus campañas durante las eliminatorias y en los torneos de sus respectivas confederaciones.

Ante este panorama, una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero que no estará en el certamen, fue preguntada sobre su opinión acerca de los equipos que participarán y cuál es su favorito. Se trata de Radamel Falcao García, delantero colombiano que actualmente milita para el Rayo Vallecano de La Liga española.

Falcao no participará de la cita mundialista debido a que la selección Colombia no logró el puntaje suficiente en las eliminatorias de la Conmebol para clasificar. No obstante, el samario fue invitado al partido benéfico ‘The Beautiful Game’, organizado por los exfutbolistas brasileros Roberto Carlos y Ronaldinho.

En dicho compromiso, que se llevó a cabo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, donde juega el Inter de Miami de la Major League Soccer, Falcao anotó dos goles actuando para el equipo del exlateral del Real Madrid y a su compatriota René Higuita.

Una vez finalizado el encuentro, Falcao se dirigió al camerino. Cuando pasaba por la zona de prensa, donde los periodistas tienen la oportunidad de conversar con los jugadores, el periodista y relator chileno Luis Omar Tapia aprovechó para interceptarlo y preguntarle por algo que todo aficionado al fútbol se pregunta en estos momentos: ¿cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el mundial?

El comunicador le preguntó al ‘Tigre’ que entre Argentina, Brasil o Francia, qué combinado se quedará con el trofeo mundial, que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre en territorio catarí. Con la nobleza que lo caracteriza y una sonrisa en su rostro, Falcao respondió:

“Yo siempre voy a hinchar por los equipos sudamericanos y ojalá que a todos los que participen del Mundial les vaya muy bien”.

Si bien el colombiano no quiso especificar cuáles son sus selecciones favoritas, sí declaró que apoya a las selecciones sudamericanas.

Lo mejor de ‘The Beautiful Game’:

En el partido benéfico jugado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, el equipo de Roberto Carlos se impuso por 12 a 10 al equipo de Ronaldinho. Fue un compromiso que reunió a varias figuras del fútbol mundial.

Los espectadores pudieron ver un recital de regates y jugadas de fantasía, con estrellas en el campo como Vinicius Jr, Eder Militao, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Joaquín Correa, Radamel Falcao, René Higuita, Carlos Valderrama, Arturo Vidal, Iván Zamorano, Diego Lugano, Rafa Márquez, David Trezeguet, Paul Pogba, Patrice Evra, Blaise Matuidi, Marco Asensio, Hristo Stoichkov y Marcos Llorente, entre otros.

La emisora colombiana ’W Radio’ logró conversar con el exjugador Roberto Carlos, quien previó al partido contó:

“Conseguimos traer a todos los amigos, es muy difícil reunir a tanta gente y hacer ese grandísimo evento acá en Miami, será un grandísimo partido después de la pandemia, sentir el calor de la gente en el estadio”.

Además, dio sus expectativas y visión del mundial: “Todas las eliminatorias hemos ganado y sufrido, Brasil y Argentina dispararon por delante de los demás, es un mundial diferente, Catar está preparado para recibir las mejores selecciones. Jugadores tenemos, mentalidad ganadora tenemos, solo falta dentro del campo jugar el verdadero fútbol brasileño”.

El partido fue organizado por la empresa DROB, de Damian Olivera Bergallo, un importante empresario argentino que además es el máximo coleccionista de Lionel Messi del mundo. Además, el evento contó con la participación del cantante de música urbana Blessd.

