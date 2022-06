¿De qué equipo de futbol es hincha el presidente electo, Gustavo Petro?

Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia. Daniel Tapia / AFP

Gustavo Petro se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras obtener una votación de más de once millones de votos el pasado 19 de junio contra el candidato independiente por la Liga de Gobernantes anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Las afinidades de Gustavo Petro o sus pasatiempos todavía son un misterio para gran parte de la población colombiana. Incluso, una pregunta tan sencilla cómo ¿de qué equipo de fútbol es él? no tiene una respuesta sencilla.

Durante su alcaldía en Bogotá en el 2012 recibió la camiseta de los dos equipos capitalinos, Independiente Santa Fe y Millonarios por parte de las directivas de estos clubes de fútbol.

Cuando Santa Fe alcanzó su séptima estrella, el mandatario local posó en varias oportunidades con la camiseta de este club. Por lo que muchos infirieron que Petro era hincha de este equipo capitalino. Pero todo cambió cuando, en 2012, Gustavo Petro tuiteó una fotografía de su hija Sofía con la camiseta de Millonarios, junto a este mensaje: “Hincha de millonarios, 3/4 partes caribeña”.

En ese entonces, un hincha de Santa Fe le dejó un comentarios al exalcalde que decía: “Gustavo Petro, y sigo esperando una foto de algún miembro de su familia con la roja del actual campeón, Independiente Santa fe”, a lo que el mandatario afirmó: “Ya mismo”, aunque no publicó más fotos.

Por lo anterior, aún no queda muy claro a que equipo capitalino le va el actual presidente electo de Colombia. Por lo menos el fanatismo de Gustavo Petro por un equipo de fútbol nacional se debate entre los dos equipos de la capital colombiana.

¿Gustavo Petro tiene propuestas para el fútbol del país?

El presidente electo, Gustavo Petro, en varias ocasiones se ha referido al fútbol colombiano en medio de las diferentes entrevistas a medios que fueron parte de su recorrido en campaña. En una oportunidad, en 2010, afirmó:

“Muchos equipos de fútbol terminaron en manos de la mafia. El estado debería entregar la base de esos clubes a la base de esos equipos, a los hinchas”.

Petro también se ha referido al tema del fútbol femenino, por ejemplo. en una entrevista con el Alargue de Caracol Radio afirmó: “Mi hija es arquera de equipos de fútbol. He visto a través del aprendizaje de ella como discriminan, hay machismo dentro del fútbol. Potenciar el fútbol femenino me encanta, he vivido la experiencia en carne propia y contarán con todo el apoyo de mi parte”.

Durante su campaña presidencial, Gustavo trinó en contra de la familia Char, propietaria del Junior de Barranquilla:

“Te propongo Char que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. El hincha hace el equipo no solo porque paga en el estadio sino porque pueda decidir en él. ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”.

Y añadió a estas declaraciones: “Eso implica transformaciones en la visión deportiva del país, lo que queremos es que lo que ordena la Constitución se pueda cumplir y es que cada organización deportiva se deba democratizar”.

