“Por la tierrita que se merece todo”: Karol G, Sebastián Yatra y otros famosos invitan a votar

Sebastián Yatra en el lugar de votación.

Empezó la jornada electoral en el país por la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y varias celebridades colombianas se hicieron presentes en las urnas.

Uno de ellos fue el cantante antioqueño, Sebastián Yatra, que ya ejerció su derecho al voto en España. Luego, aprovechó para enviar un mensaje a los colombianos para que salgan a votar este domingo para elegir el próximo presidente de Colombia para el período 2022-2026.

“Colombia, hoy tenemos la oportunidad de decidir el rumbo que queremos para nuestro país. Elige a conciencia, yo ya hice mi parte, haz la tuya”, se lee en una de las historias que publicó el artista nacional.

Luego mostró el momento en el que sufragó y aseguró cuál fue la elección que no marcó en el tarjetón. “Votar en blanco, es dejar que elijan por ti”, escribió el intérprete paisa.

Por su parte, Karol G invitó a través de sus redes sociales a sufragar. En su cuenta oficial de Twitter publicó: “Mañana todos a votar, Colombia. Hágale pues… por la tierrita que se merece todo”.

La intérprete paisa no reveló su voto y, a pesar de tener una agenda apretada, no dejará de ejercer su voto. Ante sus palabras, algunos seguidores fueron insistentes en su inclinación de voto. Sin embargo, la cantante colombiana no pretendía hacer campaña para ningún candidato. Su mensaje iba con la intención de querer cambiar un país.

Por otra parte, Roger Waters, el cofundador de Pink Floyd, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, publicó un video de más de seis minutos en su cuenta de Twitter. Como en otras ocasiones, le envió un mensaje al pueblo colombiano.

A través de sus redes sociales, el músico británico decidió enviar su apoyo y unas palabras de su parte a los colombianos.

“A todos mis camaradas en Colombia. Es la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. He estado siguiendo las elecciones desde lejos, estaba muy emocionado después de la primera ronda, cuando el candidato de centro izquierda iba a la cabeza, incluso expresé mi alegría a políticos simpatizantes de otros países sudamericanos. “No te emociones mucho”, me advirtieron, “La derecha hará lo que sea para subvertir la voluntad del pueblo, hará lo que sea para que sus candidatos lleguen al poder: arrestarán, detendrán, desaparecerán y asesinarán para salirse con la suya”.

