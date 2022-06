Video: La Liendra se deshizo de su nuevo look, pero no se salvó del regaño de Dani Duke

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se encuentra de viaje por estos días recorriendo buena parte del territorio europeo. Su primera parada fue París donde presenció la final de la Champions League y posteriormente viajó a Madrid a encontrarse con otros influenciadores colombianos entre los que se encontraban su novia, Dani Duke.

De allí regresaron nuevamente a París para visitar la Torre Eiffel, las catacumbas, el Museo de Louvre, entre otros sitios turísticos de la capital francesa. Otro de los puntos que visitaron en este viaje fue Ámsterdam, recorrido que utilizaron para confundir a sus seguidores simulando una pelea, pero realmente viajaron juntos.

Finalmente, llegaron a Roma, donde han visitado varios puntos de la ciudad e incluso, Dani Duke pasó pena debido a que el atuendo que empleó para visitar la ciudad del Vaticano e ingresar a la Basílica de San Pedro, no era el indicado y no le permitieron el ingreso.

Por su parte, en su cuenta de Instagram Dani Duke explicó que el problema de su outfit era principalmente el short de jean, pero que teniendo en cuenta que, por esta época, en ese punto del planeta se está viviendo en un intenso verano, la joven influenciadora justificó su atuendo.

En ese viaje, La Liendra decidió cambiarse de look por uno que se componía de una serie de trenzas que fueron implantadas desde su corta cabellera en estilo mohicano. Al igual que ocurre en las playas de Cartagena, el influenciador llegó a un punto en el que varias mujeres ofrecían sus servicios de poner extensiones, lo que llamó la atención del cafetero.

Sin embargo, la reacción de sus seguidores no fue la esperada, pues el nacido en Pereira no duró más de un día con las trenzas sobre su cabeza, ya que los comentarios que recibió no fueron del todo positivos, por lo que pidió el favor a su novia que le retirara las extensiones.

En el clip que compartió el influenciador a través de sus InstaStories se observa que está acostado en la cama del hotel, mirando hacia la cámara mientras Dani Duke corta las extensiones de cabello, que fueron comparadas por la Barbie colombiana con la cresta de un gallo.

Mientras esto ocurre, la novia del cafetero hace un divertido comentario: “En cosas que solo le ocurren a mi novio parte tres mil ochocientos noventa… Listo. No mijo, usted quedó como una carne molida”, se le escucha decir a Dani mientras La Liendra la graba cortando las extensiones.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de compartir la información del incidente que reportó La Liendra en sus redes sociales con su cambio de look. El clip ya supera las 83.000 reproducciones con más de 800 likes.

Entre los comentarios destacan algunas burlas al influenciador y sobre todo, la actitud que asumió la novia del cafetero a la hora de retirarle las extensiones de cabello: “se parece a Cinthia la muñeca de Angélica, de aventuras en pañales”; “como es tan lindo el hijuemadre, se pone a emparapetarse más”; “parece cuando uno llega a la pepa del mango”; “ella está enamorada, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”; entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de La Liendra y Dani Duke :

El influenciador recibió comentarios negativos por su nueva apariencia

