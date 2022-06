Video: Elianis Garrido desmintió rumores de matrimonio con su nueva pareja

Elianis Garrido confirmó que todavía no tiene planes de casarse con su nueva pareja, tal como se rumora en redes sociales. Tomada de Instagram

El pasado 20 de abril, Flavia Dos Santos habría delatado el nuevo romance de Elianis Garrido luego de su ruptura con el cantante Anddy Caicedo, con quien sostuvo una relación por más de cinco años. Poco después de conocerse la identidad del misterioso hombre, la presentadora de ‘Lo Sé Todo’ fue increpada por su compañero de set, Ariel Osorio.

En ese momento, el periodista le preguntó por el anillo de compromiso que se veía en una de las fotos que circularon en internet y fue directo al grano: “¿Hay boda?”. Sin embargo, Garrido intentó por todos los medios evadir la respuesta y su colega insistió tanto, que aseguró serían dos las posibles fechas.

Y aunque intentó sostenerse en su respuesta, lo cierto es que terminó cediendo a responder con que en ese momento no había ocurrido nada, pero que, si algo extraordinario llegaba a suceder con su nueva pareja, ella sería la primera en confirmarlo a su equipo de trabajo.

Elianis Garrido fue captada por el portal 'Colombia me gusta' en compañía de otras celebridades junto a su novio Álvaro Navarro. Tomada de Instagram @colombiamegusta

Pues bien, luego de los rumores de matrimonio entre Elianis Garrido y Álvaro Navarro, como se llama el nuevo amor de la barranquillera, fue ella quien desmintió a través de su cuenta de Instagram que llegaría al altar.

Mientras conversaba con sus seguidores, la presentadora recibió una pregunta que decía “¿es verdad que te vas a casar?”. Ante el interrogante, Garrido se dispuso a responder tal afirmación.

“Anda oye, no, no es verdad. Y en el caso de que sea verdad, algún día, créanme que ya aprendí con mi relación pasada que no voy a hacer público sino lo que yo sienta porque la gente es muy mala”, expresó la también bailarina.

En su respuesta, pidió a sus fanáticos que por favor no se enojaran con sus palabras porque estaba en todo el derecho de no contar nada sobre su vida privada, por lo que había tomado la decisión de no hacer público ni su compromiso, ni la ceremonia de matrimonio.

“Se darán cuenta el día que me vean vestida de novia, antes no. No mija ya yo hice mucha publicidad a son de qué”, concluyó la presentadora de ‘Lo Sé Todo’.

Le puede interesar: Independiente Santa Fe podría repatriar a un viejo conocido desde Argentina

La respuesta de la barranquillera generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde diferentes portales de chismes como ‘Rastreando Famosos’ se encargaron de replicar el contenido. Hasta el momento, el clip alcanza las 37.000 reproducciones con más de 700 likes. Los internautas también aprovecharon para dejar sus comentarios al respecto, entre los que señalan a la modelo de hablar un poco desde el resentimiento y le recordaron su trabajo, pues le gusta hablar de la vida de los demás, pero que no se metan en la suya.

Algunos de los comentarios más destacados son: “ella gana plata hablando de los demás y le da rabia que hablen de ella, que se recoja”; “ella que se la pasa hablando de Dios, de espiritualidad, de humildad y habla con un resentimiento”; “ese ‘a son de qué’ le dolió”; “es irónico que ella se exprese así cuando se gana la vida hablando de la de los demás”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de la confesión de Elianis Garrido :

La presentadora habló con sus seguidores en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram

Su secreto para superar la tusa

La respuesta la entregó Elianis Garrido en una ronda de preguntas y respuestas, a la que denominó “consejitos que nadie ha pedido”. Allí, los internautas aprovecharon para preguntarle cómo hizo para superar la tusa, pues todavía estaba vigente su ruptura con el cantante Anddy Caicedo.

“Somos distintos y definitivamente todas tusas son diferentes. Creo que lo primero es la aceptación de lo que ya no fue! No vivir del pasado ni del ‘que hubiera sido sí...’, no, ya no”, fue la respuesta de la bailarina.

SEGUIR LEYENDO: