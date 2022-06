Acusan a Aida Victoria Merlano de querer irse sin pagar de un restaurante

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Recientemente, Aida Victoria Merlano fue a comer en la playa con una de sus mejores amigas y al ver que el hombre que atiende el lugar no se acercaba a cobrarles, intentaron irse del sitio sin pagar, pero fueron descubiertas. Toda la situación fue compartida a manera de broma por parte de la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

Merlano tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de la red social, donde suele compartir todo tipo de contenido personal y de publicidad. Aunque la joven de 23 suele dar de qué hablar por sus expresiones sin filtro, en las últimas horas está siendo blanco de críticas por querer salir del lugar sin pagar los alimentos que había consumido.

La influenciadora publicó el hecho en sus historias como anécdota, pero se trataría de una broma, ya que la joven le colocó la etiqueta de ‘humor’ a todas las publicaciones.

Lo que se ve en las ‘InstaStories’ de la barranquillera es que está junto a su amiga en un vehículo y escribió “Vinimos a comer en la playa y el señor no viene a cobrarnos...”. Luego de un rato, al ver que el hombre seguía sin aparecer, Aida Victoria le dice a su amiga “vámonos, si no quiere cobrarnos pues nos vamos”.

La creadora de contenido tomó el volante de la camioneta y emprendió el camino por la playa para irse del lugar. “Nos vamos y no vamos a pagar una ver**”, expresó la joven, mientras su amiga manifest sentirse como en una película al huir del lugar en su carro, “ya no me voy a meter a la playa, deja la locura, no es una película”´, le dijo Aida. Sin embargo, fueron atrapadas por el hombre que atendía en el local.

Aida Victoria Merlano no quería pagar la cuenta en restaurante en la playa

“Nos descubrieron”, dijo Aida mientras frenaba y bajaba el vidrio de la ventana para saludar al encargado, “¿qué más gordo? Me das la cuenta”, lo saludó la joven disimulando lo que, en realidad pretendía. Pero el trabajador le preguntó que si era cierto que se iba a ir sin pagarle, “¿A usted? no, yo le iba a pagar” le respondió la mujer.

Pero el hombre insistió, “como vi que iban sacando el carro”, pero Merlano señaló que “solo le estábamos dando una vueltica”. Finalmente, las mujeres pagaron la cuenta y después se fueron en el vehículo esscuchando música a todo volumen.

Actualmente, la joven de 23 años está disfrutando de su relación amorosa con el cantante urbano Naldy, cuyos rumores iniciaron cuando la creadora de contenido fue la elegida para ser la protagonista del video musical de la canción ‘Volverte a ver’. Al parecer, desde ese momento la barranquillera flechó al artista y comenzaron a salir secretamente. Sin embargo, en redes sociales, en repetidas ocasiones, afirmaron que no fueron compatibles.

Pero el pasado 26 de mayo, los rumores terminaron cuando la influenciadora fue sorprendida por el reguetonero al proponerle que fueran novios al ubicar un cartel gigante por una de las avenidas más concurridas de Medellín. En la pancarta se lee el mensaje “Aida Victoria ¿Quieres ser mi novia?”, y está acompañado de un código QR que muy pocos entendieron para qué se ubicó tal herramienta digital. “No se imaginan lo que acaba de pasar”, escribió la influenciadora a través de sus ‘InstaStories’.

Los seguidores de la presunta pareja no fueron muy creyentes de la relación, debido a que en una oportunidad Merlano aseguró que no estaba hecha para las relaciones cuando intentó tener una relación con el cantante, e incluso se comentó de una relación con Yeferson Cossio.

“Es que yo siento que no estoy hecha para las relaciones… Yo odio tener que dar explicaciones, odio compartir mis espacios y mi vida con una persona, odio tenerle que ver la cara a esa persona todo el tiempo”, expresó la barranquillera.

