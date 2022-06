Deportes Tolima venció 1-0 en casa y clasificó a su tercera final consecutiva en la primera división colombiana

En la jornada de este jueves 16 de junio culminaron los cuadrangulares semifinales en el grupo B de la Liga BetPlay I-2022 con los partidos en simultánea entre Deportes Tolima vs. Envigado F. C., y La Equidad vs. Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El equipo Pijao recibió a la Cantera de Héroes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y con todo dependiendo de sí mismo, sacó los tres puntos que lo hicieron inalcanzable en la tabla de posiciones por encima de Aseguradores y Poderosos.

Así fueron las formaciones de los planteles Vinotinto y Oro y Naranja antes del pitazo inicial en la ciudad musical de Colombia:

DEPORTES TOLIMA (4-2-3-1 D. T. Hernán Torres):

William Cuesta; Jonathan Marulanda, Sergio Mosquera, José Moya, Junior Hernández; Brayan Rovira, Rodrigo Ureña; Luis Miranda, Andrés Ibargüen, Jeison Lucumí; Juan Fernando Caicedo.

ENVIGADO F. C. (4-3-2-1 D.T. José Alberto Suárez)

Santiago Londoño; Julián Palacio, Carlos Ordóñez, Francisco Báez, Daniel Londoño; Diego Moreno, Andrés Jiménez, Juan Zapata; Henry Mosquera, Daniel Arcila; Jesús Hernández.

Desarrollo del partido:

Antes de que se produjeran las opciones de peligro más claras en Ibagué, el DIM comenzó ganando el partido a las 7:36 p. m. en Bogotá con un hombre de más tras gracias a la anotación convertida por Adrián Arregui de tiro libre sobre el minuto 7 del partido. El VAR tuvo que revisar esta jugada para constatar que no hubiesen jugadores adelantados en la última línea de la barrera.

Mientras tanto en Ibagué, Deportes Tolima consiguió su primer y único gol del partido al minuto 10 también por la vía de la pelota parada. Los dirigidos por Hernán Torres se adelantaron en el marcador luego de que Andrés Ibargüen enviara un centro de pierna derecha que Sergio Mosquera cabeceó anticipando a su marca sin inconvenientes.

El resultado siguió cambiando en Bogotá por intermedio de Juan Mosquera, quien recibió asistencia de Adrián Arregui dentro del área y amagó con disparar al arco engañando por completo al portero Sergio Román en su salida en falso. Mosquera remató con el arco en solitario y celebró el 2-0 de la noche en el minuto 18.

Después de eso Adrián Arregui convirtió su doblete por la vía del penal al minuto 45+3, y pese al descuento desde los doce pasos de Equidad por medio de Pablo Sabbag al minuto 60, Medellín liquidó el juego en el minuto 78 y 84 con las anotaciones de Felipe Pardo y Juan Mosquera para el 1-5 final a favor del equipo de Julio Avelino Comesaña en la capital colombiana.

Así quedó la tabla de posiciones de los cuadrangulares semifinales en el grupo A tras las 6 fechas disputadas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín:

Standings provided by SofaScore LiveScore

De esta manera, Deportes Tolima visitará primero a Atlético Nacional y luego lo recibirá en la revancha verdolaga, cuatro años después tras haber perdido en el Atanasio Girardot.

La razón por la que Atlético Nacional no definirá el título de campeón de apertura en 2022 frente a su gente en el Atanasio Girardot de Medellín, tiene que ver con que la posición de Deportes Tolima fue mejor durante la fase de “todos contra todos” en el primer semestre.

