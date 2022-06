Yoreli Rincón fue víctima de robo en Bogotá junto a una de sus compañeras europeas

Yoreli Rincón fue víctima de robo en Bogotá. En la foto: Yoreli Rincón. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

La futbolista colombiana Yoreli Rincón disfruta de sus vacaciones en Colombia junto con su compañera de equipo Cecilia Re, jugadora italiana de 28 años, luego de su destacada temporada con Sampdoria de la Serie A femenina, en donde ambas fueron de las mejores de la plantilla.

Sin embargo, su periodo vacacional se vio empañado por un hecho que ocurrió justamente en la capital del país, Bogotá, y que la colombiana compartió a través de sus redes sociales. Mientras ambas deportistas realizaban un tour por la ciudad, fueron víctimas de un robo, por lo que ambas perdieron parte de sus pertenencias:

“La capital me recibió ayer, mejor dicho, en hora de la noche víctima de la inseguridad de la capital, si alguien recibió algún mensaje de WhatsApp o redes sociales NO ERA YO. También perdí todos mis contactos. A mí no me pasó nada. Yo estoy muy bien fue solo material”, publicó Rincón a través de su cuenta de Instagram por medio de una historia.

El robo, según dijo la jugadora, fue en una de las zonas más concurridas y vigiladas de la capital, La Candelaria, que si bien es conocida por su concurrencia de extranjeros, también suele ser una zona de inseguridad. Posteriormente, en otra de sus historias, compartió que:

“De la preocupación por los datos del teléfono, cuentas bancarias, redes sociales, etc., no comimos ayer además que teníamos viaje”.

Y en efecto, en sus historias contó que ella y su amiga no comieron en todo el día. Pero, a la mañana siguiente, tuvieron que compensar la falta de alimentación: “se ha comido tres platos”, dijo mientras se reía de su compañera en una de sus historias.

No obstante, ambas jugadoras siguieron con su itinerario vacacional, pues en este momento ya están en Perú: “Aún con el percance de anoche nos subimos hoy a nuestro vuelo para vacaciones a conocer Lima y Machupichu”, publicó Rincón en su cuenta de Instagram.

Horas más tarde, la futbolista compartió con sus seguidores las experiencias que está viviendo en el país incaico: fotos al lado del Palacio de Miraflores, junto con la bandera peruana; una foto al lado de una colorida escultura de un toro, que según ella es “de la suerte” y añadió “la necesitamos porque tuvimos unos días ay Dios mío”; su almuerzo, el cual fue chilacano, una sopa de cabeza de pescado, y un trío marino, que según afirmó “se lo come una familia entera”, refiriéndose a la cantidad de comida.

Además de todo, en otra de sus historias compartió un regalo de cumpleaños, para el cual todavía falta un mes, pero que una de sus amigas le envió para que “lo disfrutara en el viaje”. Se trata de un dron no tripulado, manejable con control remoto, que viene con una cámara integrada. Este tipo de artefactos suele ser usado para tomar fotos aéreas.

Yoreli Rincón, ausente de la selección Colombia femenina

El director técnico de la selección Colombia femenina, Nelson Abadía, dio a conocer la lista de convocadas para los partidos amistosos de preparación previos a la Copa América. Yoreli Rincón no estuvo entre la lista de seleccionadas, y no ha vestido la camiseta de la selección desde la Copa América de Brasil 2018, a pesar de que ese mismo año fue la jugadora que llevó al Atlético Huila a ganar la Copa Libertadores.

En una rueda de prensa en Bogotá, Rincón dio su opinión acerca de su ausencia de Colombia:

“Yo duré con mi talento 12 años allí, jugué 4 mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América. Estoy segura de que es por razones extrafutbolísticas que no estoy allí, pero sé que hay muchas jugadoras de un talento impresionante”, señaló.

Cabe recordar que Yoreli denunció públicamente que ella y sus compañeras no recibieron el premio económico por haber ganado la Copa Libertadores, pese a que la Conmebol sí le entregó dicho reconocimiento al club. Desde ese entonces, no volvió a ser convocada en la Selección.

