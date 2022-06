Detenido el jugador del Atlético Bucaramanga Johan Caballero por violencia intrafamiliar

Este jueves, 16 de junio, en el edificio residencial San Marcos, el cual se encuentra ubicado en el barrio Antonia Santos, en la capital del departamento de Santander, fue detenido el centrocampista santandereano y jugador del Atlético Bucaramanga, Johan Camilo Caballero.

El futbolista fue detenido por la Policía Metropolitana después de recibir el llamado de algún vecino de este espacio residencial, por un presunto caso de violencia intrafamiliar, pues habría golpeado a su pareja sentimental en la mañana de este jueves.

Hasta el momento, se conoce que las autoridades en Bucaramanga se encuentran adelantando los trámites preliminares para la presentación del jugador ante la Fiscalía como lo es la lectura de derechos y la recopilación de información.

De acuerdo con información de la emisora La W, aún la pareja sentimental de Caballero no ha puesto la denuncia y las autoridades están a la espera de que esto se lleve a cabo. “Hasta que no se presente ante la Fiscalía, no se puede presentar al ente acusador. Por ahora se está leyendo la lectura de derechos, entre otros trámites judiciales”.

Por el momento, ni el jugador ni el club se ha manifestado al respecto. Esto podría causar que el futbolista no sea tenido encuenta en el club hasta que no se solucione y esclarezca esta situación. Cabe resaltar que el Atlético Bucaramanga jugó su último partido del semestre este sábado tras quedar eliminado en la fase cuadrangular de la Liga BetPlay.

Jugadores vinculados a casos de violencia intrafamiliar

A mediados de mayo el colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, volvió a estar en el centro de la polémica luego de haber sido denunciado por agresión sexual, tentativa de homicidio y violencia de género en Argentina. Esta es la segunda vez que el atacante se ve envuelto en problemas legales en el país del sur del continente por agresión en contra de sus parejas.

Una mujer, que solicitó mantener el anonimato, lo acusó por los señalados delitos que habrían ocurrido el 26 de junio del año pasado, cuando el futbolista mantenía una relación sentimental con ella. En su relato advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano.

Ante esta situación, la Federanción Argentina de Fútbol le solicitó a Villa que, aunque no creen que sea necesario su despido, considera que no es correcto que el colombiano esté en los escenarios deportivos, ya que no sería una muestra de “buen ejemplo” para la sociedad. El jugador estuvo presente en el duelo de este miércoles ante Tigres, y dio la asistencia del primer gol. Boca Juniors se llevó la victoria tras dejar el marcador 5-3.

