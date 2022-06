Rodolfo Hernández confirmó que aceptará los resultados de las elecciones gane o pierda

Foto de archivo. El candidato independiente a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, asiste a una reunión con simpatizantes en Miami, Florida, Estados Unidos, 9 de junio, 2022. REUTERS/Marco Bello

En la noche del miércoles 15 de junio, el exalcalde de Bucaramanga y candidato por la ‘Liga de gobernantes anticorrupción’, Rodolfo Hernández, estuvo en un Facebook Live hablando de sus propuestas para el agro colombiano, allí el ingeniero aprovechó para hablar de los resultados de las elecciones del próximo domingo 19 de junio.

El exconcejal de Piedecuesta, Rodolfo Hernández, afirmó que sea cual sea el resultado de las elecciones en segunda vuelta de este domingo los acatará:

“Por qué no vamos a aprovechar y decirle a la Registraduría ‘yo creo en ustedes, señor registrador’. Yo creo en todo lo que es la honestidad de la Registraduría. Gana o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones”, afirmó en medio del Facebook Live.

“Que no vayan a intentar perturbar el orden público, alegando que la diferencia en votos es pequeña y que por lo tanto es muy posible que les hicieran trampa”, agregó el ingeniero.

Gustavo Petro no confía en los procesos de la Registraduría del Estado Civil en medio de los comicios presidenciales

En contraparte a las declaraciones del candidato independiente y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro advirtió que a pesar de las palabras de confianza del registrador Nacional, Alexander Vega, no están dadas las garantías para él:

“Está mintiendo el registrador, él dice que se nos han prestado las garantías y no es cierto. Él frente a mí me dijo que permitimos auditoría técnica, pero esa es mirar en 20 millones de líneas de algoritmos, y que una línea puede marcar que baje o suba 100 votos. Eso ya pasó. Si se hace en gran escala es fraude, aunque en pequeña también. Esto sale de una sentencia del Consejo de hace año, y se determinó que era débil y hakeable, entonces se ordenó que se adquiriera un software del Estado para que cualquiera pueda revisar y hacer auditoría. El registrador no ha querido que podamos hacer una auditoría técnica del software”, afirmó Gustavo Petro en Caracol.

Y añadió: “El técnico que enviamos, que es de talla mundial, dijo que quería ver los algoritmos y allá le dicen que es propiedad privada, no del Estado. la Registraduría no compró sino alquiló, lo arrendó, entonces Thomas & Greg, que son los dueños, no dejan ver”.

La propuesta de Rodolfo Hernández a la frontera con Venezuela y las relaciones bilaterales

El candidato Rodolfo Hernández no dejó pasara la ocasión para hablar de las relaciones bilaterales con Venezuela y el tratamiento que se le haría a las relaciones binacionacionales en una eventual presidencia de él; afirmó que es importante restablecer la comunicación con Caracas.

Hernández puntualizó que al abrir las fronteras y relaciones con Venezuela se generaría empleo, ya que hay un flujo constante de personas que pasan de un territorio al otro para poder trabajar:

“La apertura de las relaciones con Venezuela. No se puede pretender que unos políticos arriba, colombianos y venezolanos pelean, y paguen las consecuencias tres millones de colombianos que viven en Venezuela. Vamos a abrir las relaciones con Venezuela (…) se necesita abrir porque eso genera trabajo para la gente de Cúcuta”, señaló el ingeniero también durante el Facebook Live del miércoles 15 de junio.

