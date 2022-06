Los logros de Colombia en el Mundial de para natación de Portugal

Desde el inicio del Mundial de Para Natación, que se está disputando en Italia, la delegación de Colombia no ha dejado de mejorar sus marcas. En el debut, los atletas nacionales no han dejado de colgarse medallas y sumar diplomas.

Carlos Daniel Serrano, uno de los referentes del deporte paralímpico colombiano, que viene de ganar dos medallas en el Mundial de Para Natación de Berlín y ganar cuatro preseas en los Juegos Paralímpicos de Tokio el año pasado (una de oro, dos de plata y dos de bronce). Además de esto, fue el primer colombiano en llevarse una presea de oro el pasado lunes en los 200 m combinado SM7 con un tiempo 2:31.58.

Por otro lado, tanto Moisés Fuentes como María Paula Barrera se llevaron dos preseas de plata; y Miguel Ángel Rincón obtuvo una de bronce. Así mismo, Sara Vargas, que también viene de ganar medallas de plata y bronce en el Mundial de Berlín, y Sharit Yunque se quedaron con dos diplomas en la primera jornada.

En la siguiente jornada, Vargas tuvo la oportunidad de mejorar sus números, pues se colgó la medalla dorada tras quedar primera en la prueba de los 100 m libre, con un tiempo de 1:12.75, marca que además significó un récord de las Américas.

El protagonismo le llegó a Nelson Crispín, quien también es medallista olímpico con cuatro preseas en Tokio 2020 (una de oro, dos de plata y una de bronce), que logró quedarse con el segundo puesto de los 100 m libre, con un tiempo de 1:06.41.

Para el tercer día de competencia los colombianos brillaron, pues se bañaron en oro luego de colgarse tres preseas doradas. El primero fue Serrano, quien ganó en la prueba de los 100 m pecho, al cronometrar 1:11.68; luego el turno fue para Nelson Crispín quien logró el primer lugar en los 200 m combinado, con una marca de 2:41.16; y para el cierre, en los 100 m mariposa, Laura González, quien en Tokio 2020 se convirtió en la primera medallista femenina de la para natación en unos juegos paralímpicos, se colgó la presea dorada, tras registrar un tiempo de 1:21.68.

Por su lado, Crispín comentó que: “Es una prueba que tiene mucha exigencia. Lo dimos todo. Gracias a Dios se dio esta medalla de oro con récord de campeonato. Estoy muy feliz por este resultado. Tras esto hay mucho sacrificio, mucha fuerza y muchas ganas”.

Y Laura González confesó que: “Realmente, tenía muchas expectativas. Confiando en mí y confiando en Dios fue que se logró este resultado. Me siento feliz. Es algo que no puedo describir y no puedo creer aún. Me siento orgullosa de mí”.

Ahora, en la cuarta jornada, que se disputó ayer, 15 de junio, Miguel Ángel Rincón, el único colombiano que estuvo en competencia, quedó en el quinto lugar en la prueba de los 200m Combinado, logrando un nuevo diploma para el país.

Por último, este jueves, la delegación nacional estará conformada por seis nadadores, cuatro de ellos del Equipo Colombia. En la quinta jornada, los deportistas harán su tercera aparición en estas justas mundialistas.

