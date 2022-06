Un muerto y 13 heridos dejaron las corralejas en Repelón, Atlántico

Corralejas en Repelón, Atlántico, dejan un muerto y 13 heridos. Tomada de Twitter

En un caos total terminaron las corralejas que se celebraron el pasado fin de semana en el municipio de Repelón, ubicado al oriente del departamento del Atlántico. La situación se salió tanto de control que, desafortunadamente, murió una persona y dejó a 13 heridos.

La víctima mortal, de acuerdo con el informe de las autoridades, era un joven que perdió la vida luego de que uno de los toros le clavara el cuerno y le causara heridas de mortalidad, mientras que tres de los ciudadanos que resultaron heridos se encuentran recluidos en hospitales de Barranquilla a la espera de mejoría como Milder Jiménez Silvera, que está internado en una UCI debido a la gravedad de sus lesiones.

“Presenta diagnóstico de contusión hemorrágica a nivel parietal derecho y una herida penetrante en la región periorbital derecha”, indicó Anny Toscano, gerente del hospital donde lo recluyeron.

El suceso en el que el joven perdió la vida fue difundido en redes sociales. En este, se observa el impactante momento cuando el animal corneó en repetidas oportunidades al sujeto hasta matarlo, mientras que los demás asistentes al evento gritaban y se escandalizaban por la sangrita escena.

Fue así como estos tristes sucesos empañaron las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua que se volvieron a celebrar este 2022 luego de que en años anteriores, producto del covid-19, tuvieran que suspenderse para evitar contagios y muertes.

A la fecha, la administración de Repelón no había identificado al sujeto que perdió la vida. “Aún no se conoce la identidad de la persona fallecida, la cual resultó lesionada durante la jornada del día sábado”, señaló a la prensa local el secretario de Gobierno, Ever Sarmiento.

El funcionario, además, aseguró que no esperaban que este tipo de situaciones se presentaran y exhortaron a los atlanticenses a celebrar en paz las corralejas y demás fiestas que se avecinan tanto en el municipio como en el departamento.

“Esta es una tradición que tenemos para celebrar las fiestas patronales en el municipio de Repelón. La comunidad hizo el llamado para respetar las costumbres. Hace dos años no se celebraban las fiestas patronales. Lastimosamente, no se puede controlar a las personas que se meten irresponsablemente a la corraleja, pero estamos garantizando la seguridad”, dijo Sarmiento.

Por su parte, en diálogo con la revista Semana, Nelson Ruiz, personero de Repelón, aseguró que la Alcaldía del municipio tenía todo preparado para que no se presentaran estos imprevistos refiriéndose al ataque que recibió la víctima de la que, como ya se dijo, se desconoce su identidad.

Los demás heridos, según dijo Ruiz, tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales tanto de Repelón como de Sabanalarga. Es más, uno de ellos se sometió a una intervención de cirugía plástica debido a las heridas que le provocó el toro que lo lastimó.

Aunque en redes sociales hubo cuestionamientos al gobierno local por la supuesta falta de ambulancias y personal médico, el personero dijo que allí estaba todo el personal necesario para atender la emergencia. Sin embargo, se suman a los llamados de atención que desde hace meses se le hacía a la alcaldía, donde se le cuestionaba por seguir promocionando eventos en los que los animales podrían verse afectados o desatar tragedias como la que actualmente atañe a ese sector del Atlántico.

Cabe anotar que a finales de mayo otros ciudadanos resultaron heridos, pero esta vez en Sabanalarga. Los hechos ocurrieron durante otra corraleja, por lo que desde diferentes sectores se le exhorta a la Gobernación de Atlántico que prohíba este tipo de eventos que promueven la cultura violenta contra los toros, así como con la sana convivencia.

SEGUIR LEYENDO: