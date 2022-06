Desgarrador testimonio de la mujer que denunció a Sebastián Villa: “siento dolor”

La mujer habló ante los medios de lo difícil que ha sido para ella todo el episodio con el futbolista colombiano

Rocío Tamara, la mujer de 26 años que denunció al futbolista Sebastián Villa por presunto abuso sexual e intento de homicidio, habló ante los medios del episodio que la llevó a denunciar al jugador de Boca Juniors.

Tamara compartió todos los detalles de lo que sucedió en la noche del 26 de junio de 2021 en la casa de Villa en Canning, una localidad de Buenos Aires.

“Esa noche fue terrible, fue en un lugar donde yo estaba cómoda y con la persona que quería. Y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos. Fui a un hospital porque me dolía todo el vientre y me costaba muchísimo caminar. Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo y dónde me dolía. Pero sabía que sola en mi casa no podía estar porque estaba mal”, contó la mujer.

Además, en una entrevista exclusiva para Infobae, contó: “Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”.

También opinó sobre la decisión del club xeneize de mantener en sus filas al jugador pese a las denuncias que tiene en su contra: “Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”.

Asimismo, reveló los motivos por los cuales decidió hacer la denuncia: “Muy poquitas personas sabían lo que había pasado. Solamente las íntimas. No lo podía hablar con cualquiera. Lo hice más por mí. Ya no podía vivir más así, con eso a cuestas. No podía más. Dudé un montón. Tuve mucho miedo. Pero me di cuenta de que, si no, voy a arrastrar eso toda mi vida”.

También se refirió a la decisión de la justicia sobre el caso: “Era algo que yo sabía que iba a pasar, por eso no quise ni ver la resolución. Ya lo sabía. Yo sé contra quién estoy peleando. Sin embargo, tengo fe en la Justicia aún. Yo creo que si él fuera una persona normal, esto no pasaría. Si sacamos que es Sebastián, ¿qué pasaría? ¿Podemos verlo como normal para juzgarlo? Es más por quién es y por el patrimonio que tiene”.

Justamente, la semana anterior, Javier Maffucci Moore, Juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, rechazó la petición de la fiscal Vanesa González de arrestar al colombiano por “no haber un fundamento serio”.

“Las pruebas no reúnen, por el momento y a la fecha, la entidad que reclama el artículo 151 del Código Procesal Penal. La detención requiere un fundamento serio y objetivo de posibilidad delictual y ello sucede siempre que existan elementos de convicción suficientes. Aquí hay obviamente un grado de posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido; sin embargo, los indicios que obran al respecto no asumen el grado de intensidad, univocidad, coherencia y eficacia que reclama una orden de detención”, se lee en el fallo del Juez.

Además de todo, puso en duda las declaraciones de la mujer: “En pocas palabras, hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho denunciado, como de la participación del encausado en él”, se lee en el fallo. Además, agrega:

“La presencia de numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada, lo cual cierra por la negativa la suerte de ese reclamo”, añadió el fallo.

