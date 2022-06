“Las confrontaciones internas no permitieron construir un proyecto”: Sergio Fajardo, sobre Centro Esperanza

Sergio Fajardo (Colprensa-Sergio Acero)

En una entrevista con el diario El País, de España, el excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reivindicó su postura sobre el voto en blanco y además fue muy autocrítico con su campaña rumbo a la presidencia, en la que apenas logró sacar el 4 por ciento de los votos y quedó muy lejos de pasar a la segunda vuelta.

Fajardo defendió su voto en blanco porque, según él, ninguno de los dos candidatos en disputa a tomar el cargo de Presidente le convienen al país. Los considera populistas

“Después de pasar por la campaña, después de la experiencia de la coalición, después de todo eso, creo todavía, con profunda convicción, que hay que luchar por una forma de hacer política que es distinta a la de Gustavo Petro y a la de Rodolfo Hernández. Con el voto en blanco estoy tomando una decisión política, reivindicando una forma de la política, minoritaria hoy, sin duda alguna. No es indiferencia, es una posición crítica.”, declaró en la entrevista.

Además, cuando le preguntaron si Colombia está condenada a cuatro años de populismo, él dijo que sí. También añadió: “Las promesas de resolver rápidamente los malestares y la inconformidad, que de eso se trata el populismo, se van a ver frustradas muy rápido. ¿Qué viene después? Una posibilidad es la explosión [social]. Veo un panorama muy complicado, ojalá esté equivocado.”

Luego, le preguntaron acerca de sus malos resultados tanto de su candidatura como de la Coalición Centro Esperanza en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebró el pasado 29 de mayo, a lo que el exalcalde de Medellín respondió con autocrítica:

“Yo le dediqué dos años y medio de la vida a tratar de luchar por esa coalición, y no fuimos capaces de consolidarla, de hacerla seria, de ocupar el espacio que yo creo que ocupamos en Colombia. Eso es lamentable. Hago parte de ese grupo en el que no fuimos capaces de consolidar una verdadera propuesta de centro. Lo que ocurrió adentro de la coalición fue muy lamentable.” indicó Fajardo.

El excandidato también dejó entrever que tuvo algunas diferencias con miembros de la coalición, específicamente con Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria. “La experiencia con Ingrid Betancourt fue pésima. Yo no la repetiría (...). Prefiero no hablar de Alejandro Gaviria después de lo que vi y conocí”.

Sin embargo, no criticó a otros miembros de la coalición que decidieron decantarse por apoyar la campaña de un candidato o del otro. Le preguntaron que si se siente “solo” en su ya conocida posición de centro a lo que respondió:

“No, es natural que unos vayan para un lado y para otro, así como yo me voy por el voto en blanco. Algunos tienen intereses de diferente naturaleza. Por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, que me cae muy bien, me dice ‘yo tengo que estar con Francia Márquez’. Viene de la región del Pacífico, puede tener discrepancias pero no puede estar en contra de Francia Márquez. Yo lo entiendo perfectamente”

