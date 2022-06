Video: Andy Rivera calentó las redes sociales al hacer ejercicio en bóxer

Tomada de Instagram @andyrivera

Para las seguidoras de Andy Rivera, el artista de música urbana es sin duda uno de los más sexis de la industria en Colombia, no es vano, sus seguidoras recuerdan cuando fue novio de Lina Tejeiro, con quien estuvo por varios años, pero decidieron terminar su relación por razones que aún desconocen los seguidores de los artistas.

Recientemente, el reguetonero dejó a sus seguidoras con la boca abierta al compartir unas imágenes mientras realizaba su rutina de ejercicios en casa, y aunque la herramienta que utilizaba para aumentar el peso llamó la atención de curiosos, lo que más impactó fue el atuendo que utilizó para cumplir con su cuota de entrenamiento.

El cantante apareció frente a las cámaras luciendo nada más que unos corto bóxer, bastante ajustados, pues varias de sus fanáticas aseguraron que el cantante está muy bien dotado. Y es que el artista se esfuerza por mantener su marcada musculatura, como parte de sus mayores atractivos.

Sumado a esto, el artista decidió poner a prueba la censura de Instagram y subir el tono de las imágenes bastante ligero de ropa, pues el mismo Andy Rivera bromeó con la frase: “fijo me la denuncian por mala técnica”.

Las reacciones a la publicación del cantante no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’ fue el encargado de replicar la información que ya tiene más de 86.000 reproducciones y más de 1.100 ‘me gusta’ de los internautas. Entre los comentarios destacan algunas críticas, pues los seguidores del cantante mencionaron que no sabe cómo llamar la atención y otros señalaron que no entienden de qué se enamoró Lina Tejeiro.

Algunos comentarios más destacados son: “ya aburre siempre con lo mismo”; “pero Lina si se pegó fue de nada”; “pues con razón Lina siempre lo va a amar, hasta yo que no lo he probado”; “él seguro lo hace para seducir y llamar la atención, pero creo que está quedando mal”; “eso está muy bien, a su gusto y manera. 10 de 10″, entre otros.

Aquí el contenido completo de Andy Rivera entrenando con una muy pequeña ropa interior :

El cantante utilizó una silla para sumarle peso a las sentadillas con las que sus seguidoras quedaron suspirando

Esta no es la primera vez que el cantante de música popular recurre a sus redes sociales para dejar descrestadas a sus seguidoras, con fotografías en bóxer, pues el pasado 5 de abril también compartió una imagen similar por la cual recibió comentarios positivos de sus seguidoras.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención del artista, pues al pie de la fotografía la acompañó con el texto: “Que chimba entrenar duro. ¿Mi combo de Instagram ya entrenó?”, preguntó el artista, quien rápidamente recibió algunos comentarios de las internautas e incluso, de su padre, el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien le indicó que heredó muchas cosas más.

Andy Rivera encendió las redes sociales con una provocadora fotografía para sus seguidoras. Tomada de Instagram @andyrivera

Las instantáneas que rápidamente generaron todo tipo de comentarios y reacciones llamaron más la atención por su entrepierna y con algunos comentarios de los cuales destacan el de su mamá, quien le dijo: “bien dibujadito me quedó” acompañado de emoticones de carcajadas.

Otros de los comentarios más repetidos son: “casi me saca un ojo”; “ahora lo entiendo todo… así uno va y vuelve siempre una y mil veces”; “… Y uno pasando hambre y necesidad”; “madre mía, con razón mi comadre Lina Tejeiro lo recuerda”; “ya me di cuenta por qué tanta tusa de Lina Tejeiro”, entre otros.

