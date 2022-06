Rodolfo Hernández sigue encabezando la intención de voto frente a Gustavo Petro, según encuesta de Invamer

La reciente encuesta determina un empate técnico entre los dos candidatos. Foto: Colprensa

En nueve días los colombianos tendrán la oportunidad de escoger entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como el siguiente mandatario de la república. La más reciente encuesta realizada deja entrever lo apretada que está el momento político en el país ya que la diferencia entre los dos aspirantes a la presidencia es de un solo punto. Los dos tienen las posibilidades abiertas de ser elegidos el próximo 19 de junio.

El resultado de la encuesta Invamer presentada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador señala un empate técnico, ya que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández comanda la intención de voto con un 48.2 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuenta con el 47.2 %. La diferencia de un solo punto abre las oportunidades para cualquiera de los dos aspirantes de llegar a la Casa de Nariño.

Otro de los factores que es relevante en la encuesta realizada es el incremento de la intención de las personas por votar en blanco, ya que este cuenta con el 4.2 %. También cabe señalar que la encuesta se realizó antes de que se conocieran los videos filtrados de la campaña del Pacto Histórico en donde algunos miembros de la coalición realizaban estrategias en contra de algunos adversarios políticos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Con respecto a la anterior encuesta, Rodolfo Hernández contaba con una intención de voto del 50 % (ahora cuenta con el 48.2 %), mientras que Gustavo Petro sumaba el 47.2 % (ahora cuenta con el 47.4 %), mientras que el voto en blanco se duplicó ya que en el mes de mayo tenía el 2.6 % (ahora la intención es dl 4.7 %).

En la encuesta también se revela la intención de voto por estratos, en donde los de 4, 5 y 6 elegirán a Rodolfo Hernández con el 55 %, mientras que Gustavo Petro lidera en los estratos 1, 2 y 3 con el 47 %. Las encuesta por edades también revela que el exalcalde de Bucaramanga cuenta con el 59.8 % en el grupo de edad entre 45 y 54 años, mientras que el exalcalde de Bogotá lidera entre los jóvenes entre 18 y 24 años con un 68. 4 %.

En la encuesta por regiones, Rodolfo Hernández lidera en la región centro-oriente con un 64,3 % y en la zona cafetera con 59.4 %, mientras que Gustavo Petro se hace fuerte en el suroccidente del país con el 65.1 % de la intención de voto. En Bogotá, el líder del Pacto Histórico también lidera con el 57.7 % a diferencia del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. En el caribe el exalcalde de Bogotá lidera con 57.9 % mientras que el ingeniero 41.5 %.

Uno de los escenarios más parejos en es en la favorabilidad entre los sufragantes ya que Rodolfo Hernández cuenta con una imagen favorable del 44.8 % y una desfavorable del 28,8 %, mientras que Gustavo Petro cuenta también cuenta con una imagen favorable del 44.8 % pero con una desfavorabilidad del 38.6 %..

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, cuenta con una favorabilidad del 38.9 % mientras que Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández cuenta con el 21.%. Sobre el reconocimiento, la aspirante del Pacto Histórico cuenta con el 68.3 %, mientras que la fórmula vicepresidencial del ingeniero es del 31. 2%.

Sobre la participación en los comicios electorales del próximo 19 de junio, el El 62.5 % de las personas votará, mientras que el 13.5 % probablemente sí votará, el 10 % no sabe si votará, el 3.0 % probablemente no votará y el 10.3 % definitivamente no votará.

