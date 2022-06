Bogotá y Antioquia lideran casos de covid, mientras que cuatro departamentos no han reportado

Del 27 al 9 de junio se reportan 14,392 nuevos contagios en Colombia

La ciudad de Bogotá duplica al departamento de Antioquia en número de casos reportados de covid-19 en los últimos 14 días, mientras que Antioquia casi que triplica al departamento que se encuentra en tercer lugar, Atlántico (seguido por el Valle del Cauca).

El promedio nacional tiene su mayor representación en Bogotá y Antioquia, mientras que en otros cuatro departamentos no hay registro de nuevos casos en los últimos 14 días: Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés no tienen registros de casos positivos. Entretanto, el Guaviare solo ha registrado un caso, cuando en el resto del país los casos van en aumento.

Departamentos sin registros COVID en los últimos 14 días. (Fuentes: Our World in Data, Universidad Johns Hopkins)

En el reporte de los últimos 14 días, Bogotá sumó 2,337 nuevos casos, Antioquia 1,265, Atlántico 534 y el Valle del Cauca 415. La diferencia entre el centro del país y Antioquia con el resto del territorio nacional deja una brecha muy marcada respecto al aumento de casos.

Si bien han aumentado los reportes de personas positivas para covid, el número de casos en UCI no ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en Antioquia hay 8 personas en UCI en el último día a causa de la enfermedad.

Reporte COVID - 19, Antioquia, en los últimos 14 días. (Fuente: Gobernación de Antioquia)

Minsalud insta a continuar aplicación de pruebas covid-19

Tras analizar la situación epidemiológica de las últimas semanas, la directora Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar aseguró que “no hay picos significativos en ningún departamento del país”, y, aunque la positividad ha aumentado, no se registran incrementos en la tasa de fallecimientos o complicaciones de la enfermedad.

Además, fue enfática en la necesidad de seguir haciendo pruebas, de acuerdo con los lineamientos establecidos, lo que contribuye a la vigilancia epidemiológica y genómica del virus en el territorio nacional. Asimismo, instó a adoptar las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta que el país atraviesa su mayor pico respiratorio anual por otros virus como la influenza.

Aumentar la vigilancia del covid por vacaciones

La funcionaria además señaló que se continúa observando un incremento en los casos confirmados, pero que “la letalidad se mantiene estable, pese a un incremento poco significativo”.

Sin embargo, advirtió que la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %. “No hemos visto picos en ninguna ciudad en particular, pero no quiere decir que no se puedan presentar”, agregó.

En cuanto a la variante de Sars-Cov2 que predomina en el país, esta sigue siendo ómicron, con sus subvariantes BA.2, BA.2.12.1 y BA.4, por lo que Cuéllar insistió en la importancia de la aplicación de pruebas, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para mantener la vigilancia genómica.

Además, hizo un “llamado por vacaciones. Sabemos que en esta temporada es cuando más se presentan desplazamientos al interior del país y hay entrada y salida de viajeros de otros países, por lo cual es muy importante mantener medidas de autocuidado y hacer vigilancia para evitar picos posteriores”.

Finalmente, recordó que el país se encuentra en pico respiratorio, en el que circulan mayormente virus como influenza tipo A y B, y adenovirus, que no solo ataca las vías respiratorias, sino también a nivel gastrointestinal, especialmente en niños y niñas.

Llamado al autocuidado ante leve incremento de contagios

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, insistió en que la pandemia no ha terminado, “tenemos buenos logros y avances, los indicadores de hospitalización y muerte están bajos haciendo relación con el histórico, pero van en aumento respecto a las últimas semanas. Observamos un incremento en contagio y en muertes comparado con las últimas cuatro semanas y esto debe ponernos en alerta, el covid-19 sigue circulando”.

Lea también: Colombianos ahora podrán ser vacunados a domicilio

En línea con esto manifestó que hay un relajamiento en la población, así como en la aplicación de vacunas. ”Estamos en un punto de inflexión y esta pandemia nos ha enseñado. Hemos tenido cuatro picos fuertes que nos han causado dolor y muerte, y podríamos tener un quinto pico, ojalá en casos y no en fallecimientos, pero en manos nuestras está ese resultado. Esto está dado si logramos completar los esquemas de vacunación”, aseveró.

“Vamos en 12.7 millones de colombianos con el primer refuerzo y eso apenas representa el 35 % de la población objeto, ahí hay una brecha de riesgo”, reconoció, por lo cual envió un mensaje a todas las instituciones a no bajar la guardia y garantizar la protección de toda la población.

SEGUIR LEYENDO: