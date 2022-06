Video: el ‘Caballo’ Márquez se enfrentó a hinchas de Millonarios que le dijeron de todo

Ricardo el 'Caballo' Márquez desperdició una clara opción de empatar en la semifinal contra Junior de Barranquilla. Foto: Dimayor

Una vez finalizado el encuentro en el Nemesio Camacho El Campín en el que Millonarios no pudo pasar del empate sin goles ante el Junior de Barranquilla por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor, un sector de la hinchada la emprendió contra el delantero samario, Ricardo Márquez.

La situación quedó registrada en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales en el que se puede observar cómo los aficionados del cuadro Embajador increpan al atacante de 24 años, al que reprochan por su bajo rendimiento, mientras que otros asistentes piden apoyo al equipo y animan al jugador diciéndole que tiene la oportunidad de revertir la situación en los próximos partidos.

El delantero tuvo un fuerte cruce con los hinchas azules una vez finalizado el duelo ante Junior. Tomado de Millonarios DC

“¡Váyase cagón! Ponga huevas adentro, maricón. ‘Caballo’, usted va a ser héroe”.

Por su parte, el jugador capitalino respondió a los insultos desde la parte baja del Coloso de la 57, mientras que un delegado de Millonarios intenta persuadirlo para que no caiga en las provocaciones. Cabe recordar que el ariete ingresó al minuto del 87 del partido ante el Tiburón por Carlos Gómez.

En la actual campaña con Millonarios, Ricardo Caballo Márquez ha disputado nueve encuentros por liga en los que no se ha reportado en la red contraria. Desde que se puso la camiseta de la escuadra capitalina a inicios del 2020, el ex Unión Magdalena ha convertido 7 goles, y pese a las oportunidades, no ha podido consolidarse en el equipo de Alberto Gamero.

En cuanto al partido, Millonarios dejó pasar una buena oportunidad de retomar el liderato del Grupo A, tras igualar en condición de local y permitió que Atlético Nacional tomará ventaja con el triunfo ante el Bucaramanga por la mínima diferencia con anotación de Dorlan Pabón.

Precisamente, el próximo sábado 11 de junio, los Albiazules recibirán la visita del equipo de Hernán Darío Herrera, en el que no tienen margen de error, pues de no ganar se reducirían sus opciones de clasificar a la final para pelear por la estrella 16 que ha sido esquiva en los últimos años.

El partido de Millonarios y Junior estuvo marcado por las fricciones

El compromiso ante los Rojiblancos estuvo marcado por las fricciones dentro y fuera del terreno de juego, En primer lugar, las críticas recayeron sobre el juez central, Jhon Alexander Ospina, que permitió el juego fuerte de los dirigidos por Juan Cruz Real, que jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Fabián Viáfara por doble amarilla a los 67 minutos.

Durante la rueda de empresa, el entrenador de Millonarios se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Cruz Real sobre el tema arbitral, dado que en el compromiso se presentaron varias jugadas en la que según Gamero se vio beneficiado el Junior. “Los que vieron el partido, se dieron cuenta de que hoy no hubo ningún perjuicio para Junior; al contrario, un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma”.

Otro hecho que marcó la fría y agitada noche en el Campín fue la agresión que sufrió el lateral derecho del Junior, Walmer Paccheco, por parte del gerente deportivo de Millonarios, Óscar Cortez, cuando el jugador se dirigía a los camerinos en el entretiempo del partido.

