Eduardo Carlezzo, abogado de Chile, ratificó que Byron Castillo nació en Colombia: “Tenemos la documentación”

La polémica sobre el jugador ecuatoriano, Byron Castillo tiene en vilo a varias selecciones sudamericanas. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional alega que la inscripción del jugador fue errada ya que este nació en Tumaco, Colombia, sin embargo pudo disputar varios enfrentamientos de las Eliminatorias con la selección ecuatoriana, lo que llevó a una demanda ante la FIFA por parte de Chile.

La selección ecuatoriana terminó en la cuarta posición de la clasificación de las Eliminatorias por debajo de Brasil, Argentina y Uruguay, sin embargo, Chile manifiesta que la inscripción del jugador fue irregular y por eso buscarán ganar en el escritorio los puntos de los dos partidos que disputaron, sin embargo, entre las opciones que hay también está la posibilidad de que sus puntos sean removidos, sin ser entregadas a ninguna selección, por lo que la Selección Colombia ascendería al quinto puesto y se quedaría con el cupo del repechaje.

La FIFA señaló que este viernes 10 de junio dará un fallo oficial del caso que podría modificar a uno de los participantes al Mundial de Catar 2022, es por esta razón que algunas federaciones de fútbol se encuentran muy interesadas en el caso, sin embargo, el abogado de Chile, Eduardo Carlezzo, afirmó en rueda de prensa que no están trabajando para otros países, ya que su intención es poder conseguir los puntos para clasificar a la cita mundialista que se disputará a final de año.

Carlezzo aseguró que, “nuestra petición es bastante clara. El reconocimiento de la irregularidad en la utilización del jugador Byron Castillo por la Federación Ecuatoriana, lo que llevaría a la aplicación del Artículo 22 del Código Disciplinario que determina que en casos como este el equipo perdería los puntos del partido y su rival sería declarado como vencedor por 3-0. Los escenarios que contemplamos son el rechazo del reclamo y el otro aceptar esas condiciones”.

El abogado de nacionalidad brasileña fue enfático al mencionar que sus intenciones son solo para que la Selección de Chile pueda ir al Mundial y aseguró que, “no trabajamos como intermediaros de otras federaciones. Exclusivamente ganar o perder esa situación en términos de Chile”.

“Hemos investigado a fondo la situación del jugador. Tenemos la documentación que lo ubica en Tumaco (Colombia) y en Ecuador tenemos la documentación que descalifica su certificado de partida. La FEF no ha presentado ningún argumento para desestimar lo que hemos presentado. Lo único en lo que se escudan es una decisión judicial que declaró al jugador como ecuatoriano, pero no es nada de eso. Envié a FIFA los estudios que evidencian que no se decidió así. Si la decisión es técnica y se basa en las pruebas debe fallar a favor de Chile”, señaló Carlezzo quien asegura que tienen todas las pruebas que determinan que Castillo nació en Colombia.

En los últimos días también se dio a conocer una versión en la que supuestamente la partida de bautismo que mencionaba a Byron Castillo es colombiano era de un hermano de él, sin embargo, esto fue desmentido por el abogado, que aseguró que, “la información no existe, salió de un periodista en Ecuador, tiene una hermana también nacida en Tumaco, vive en Tumaco, el que nació el 25 de junio de 1995 es Byron Castillo, el que juega en la selección de Ecuador (...) Si uno habla la verdad, porque no viene a decir la verdad, que muestre donde nació, en qué hospital nació, en qué escuela estudió, por qué no habla, no estaríamos acá si eso se supiera. La verdad es que nació en Tumaco”.

Otra de las situaciones a tener en cuenta es el tiempo que juega en contra ya que la selección de Perú, quien podría verse afectada por esta situación, disputará el partido de repechaje ante Australia este 13 de junio, por lo que ante un posible fallo a favor de Chile, Ecuador podría apelar o llevar el caso ante el TAS y esto tomaría tiempo, sin embargo, Carlezzo señala que, “esa nueva decisión se podrá definir para antes del Mundial”.

