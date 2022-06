Sergio Fajardo sobre la filtración de los videos del Pacto Histórico: “Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille”

El excandidato presidencial se despachó en sus redes sociales tras la filtración de los videos del Pacto Histórico. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Una enorme controversia tiene en la mira al Pacto Histórico y al candidato Gustavo Petro luego de que se filtraran varios videos en donde algunos miembros de la coalición hablan de las estrategias que iba a ser utilizadas en las campañas electorales en contra de alguno de sus adversarios políticos. Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo fueron algunos de los señalados en los videos publicados por la Revista Semana.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se refirió a los videos que fueron revelados y en los que Roy Barreras habla de cómo afectar a algunos de sus contradictores políticos, con el fin de beneficiar la campaña del candidato del Pacto Histórico. El congresista señaló que tenían que dividir al centro.

“O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida las votaciones del centro (...) inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros o todo lo contrario, por lo de Fajardo también es una amenaza, es decir tampoco nadie confía en él. Entonces si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y lo dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque”, mencionaba Roy Barreras en el video filtrado.

Sobre estas filtraciones y declaraciones del miembro del Pacto Histórico, el excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo, afirmó que “se puede hacer política limpia” y señaló en un trino que ellos “utilizan todas las formas de lucha” refiriéndose a las estrategias que utilizan en medio de las campañas políticas.

“Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”, aseguró Sergio Fajardo en su cuenta de Twitter.

Alejandro Gaviria, quien era uno de los precandidatos de la coalición Centro Esperanza, también dio su opinión al respecto y afirmó que, “repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante”.

Y agregó que, “trate de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiente moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”.

“La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisión son problemáticas. Rechazo la mezquindad en la política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”, afirmó Gaviria en sus redes sociales.

