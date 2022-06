“Yo por Gustavo Petro no voto”: Sergio Fajardo aseguró que anunciará en los próximos días su decisión frente a la segunda vuelta presidencial

Pullas entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por el salario mínimo en Colombia para 2022. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

Sergio Fajardo se refirió al desplante que sufrió por parte del ingeniero y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, luego que este último no quisiera revisar unas propuestas de plan de gobierno que se venían planteando desde la coalición Centro Esperanza.

Dos de las propuesta que pedía Fajardo revisar con Rodolfo Hernández era el cambio de IVA del 19 por ciento al 10, pero sin que este pueda descontar, y la otra propuesta era la de declarar en el país “Conmoción Interna” en el dado caso que el ingeniero llegara a la Casa de Nariño.

Tras el fracaso en las conversaciones con Rodolfo para que este obtuviera el apoyo de los Verdes e integrantes del Nuevo Liberalismo (entre otros sectores políticos), Sergio Fajardo aseguró que no votaría por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en la segunda vuelta presidencial:

“Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y han conversado conmigo y yo les he dicho que por él no voy a votar”, le afirmó el excandidato de la Coalición Centro Esperanza en varias entrevistas radiales este lunes.

Fajardo afirmó que en una reunión de este domingo 5 de junio, él y los demás miembros de la coalición Centro Esperanza ( en la que están Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo), se decidió que cada uno era libre de tomar su camino sobre la posición a tomar en las elecciones a segunda vuelta que será el domingo 19 de junio.

Fajardo afirmó que antes del primer acercamiento con Rodolfo Hernández tenía dos opciones, una era crear una alianza programática con el exalcalde de Bucaramanga y la otra era el voto en blanco, y señaló que ya no se encuentra en ningún tipo de conversación con el exconcejal de Piedecuesta.

Y añadió: “Yo escribiré un documento que expliqué por qué voy a votar ... lo estoy escribiendo, cuando quede contento con lo que he escrito, lo hago público”, señaló en Caracol Radio.

Sobre las declaraciones de Sergio Fajardo, el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no dudo en responderle al exgobernador de Antioquia. A través de un tuit, el candidato de izquierda se despachó y afirmó que él no se dejaba cegar por el ego cuando se hablaba de decencia vs. corrupción:

“Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y a RH (Rodolfo Hernández), sin duda, casi sin pensarlo hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia”, escribió Petro en Twitter.

<b>¿Cuál es la posición de Rodolfo Hernández sobre los encuentros con Sergio Fajardo?</b>

Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández afirmó que tenía que ser consecuente con su propuesta de plan de gobierno, ya que - gracias a esta- cerca de 6 millones de colombianos habían confiado en él y depositado el voto a su favor:

“Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”, dijo en su momento Rodolfo Hernández.

