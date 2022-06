Revelan video en el que Rodolfo Hernández habla mal de los Galán

El candidato presidencial genera controversia por sus comentarios sobre los hermanos Galán en un video que circula en Twitter (Archivo).

Recientemente, Juan Manuel Galán dio a conocer la decisión del Nuevo Liberalismo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los miembros del movimiento se reunieron con los dos candidatos y tras evaluar las propuestas de cada uno, eligieron a Rodolfo Hernández como el nombre a apoyar para lo que resta de campaña.

Apoyarán al ingeniero, reconociendo que su propuesta de gobierno respaldará cinco puntos clave: hambre cero y controlar inflación; garantizar seguridad en ciudades y el campo; nueva política antidrogas e impulsar regulación de uso adulto de cannabis; definir una política ambiental protegiendo los ecosistemas sin riesgo a la inversión; aumento del 1% del PIB y mayor inversión en tecnología y ciencia; reforma a la justicia y a entes de control; descentralización para más autonomía de los territorios; y una política integral de género.

El nacido en Piedecuesta sigue sumando seguidores a su campaña, de cara a la segunda vuelta. Con el respaldo de Federico Gutiérrez, que en la primera vuelta comunicó su decisión de apoyar la candidatura del ingeniero, se estima que cerca de 5 millones de votos vayan dirigidos a él.

Ante las palabras de Juan Manuel Galán, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dijo: “No me queda sino agradecerle por la confianza de lo que he escuchado y comprometer mi esfuerzo a todos los colombianos como lo he transmitido desde que empecé la campaña”.

Aprovechó para rememorar la figura de Luis Carlos Galán Sarmiento, resaltando su labor y lamentando el hecho de que hubiese sido asesinado por querer cambiar el rumbo de este país.

La noticia del apoyo del Nuevo Liberalismo a Rodolfo Hernández generó variadas reacciones en la prensa nacional u los distintos sectores de la política. Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, dijo:

“De la Coalición de la Esperanza el sector más retrógrado resultó ser el de Galán, los que votan en blanco deben ser respetados en su decisión, la mayoría tomó posición a favor de nosotros”.

Por su parte, Rodrigo Lara Restrepo trinó: “Feriar al Nuevo Liberalismo costó: un Ministerio para apalancar con puestos y dinero en la campaña a Alcaldía del hermano (salud?), dinero para la fundación familiar, camionetas y $3.000 millones para deudas de su fracasada campaña”.

Quizá la que más está generando morbo entre la gente es la que tiene que ver con un video que @FisicoImpuro en Twitter hizo público. En él, Hernández se refiere a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, minutos después de haberse reunido en su oficina con Juan Manuel.

“Lo han manejado muy mal, eso de que el hermano de Galán sea embajador, primo del cónsul, sobrino de viceministro y el otro asesor del gobernador. Cada uno en un partido distinto. Muy mal manejado eso. El uno se dejó manosear de Gaviria y el otro se dejó manosear de Vargas Lleras”, se escucha en el video en el que tres personas están conversando, incluido el candidato Hernández.

Y así se refirió Robolfo Hernández de los hermanos Galán en una conversación que grabó sin consentimiento de ellos y de la cual desconozco la fecha: "el uno se dejó manosear de Gaviria y el otro se dejó manosear de Vargas [Lleras]"pic.twitter.com/UpzbQzOC5y — Físico Impuro (@FisicoImpuro) June 7, 2022

El video fue grabado por su equipo sin el consentimiento de sus contertulios y se desconoce la fecha exacta en que se dio la reunión.

Ayer, Galán reconocía algunos puntos importantes en las propuestas de Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, así como sus recientes declaraciones, tras su victoria en la primera vuelta, pero aclaró que el Nuevo Liberalismo no abandonará nunca su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no comparten y que no le conviene al país.

“Como nación necesitamos un presidente que ponga fin a la polarización, que sea capaz de abrir canales de diálogo social y político que tiendan puentes para un propósito de país en el que todos quepamos (...) Un partido no le puede prometer a un país lo que no es capaz de conseguir para si mismo. Ante la enorme responsabilidad que significa orientar a nuestros electores, nos hemos empeñado en construir un proceso democrático de decisión”, señala Galán en sus trinos.

El hijo del fallecido líder, aclaró que no hubo de por medio acuerdos burocráticos o algún tipo de contraprestación para apoyar a Rodolfo Hernández, y mencionó que la decisión radica en la propuesta más concreta por el cambio.

SEGUIR LEYENDO: