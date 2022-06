Arelys Henao y Juan Fernando Velasco se unieron con ‘Dicen’: “Es una manera de agradecer a Colombia por su cariño”

Arelys Henao y Juan Fernando Velasco, Dicen. Cortesía

La fusión entre la música romántica y el despecho llega de las manos de Arelys Henao, la ‘Reina del Despecho’, y Juan Fernando Velasco, el cantante ecuatoriano que ha marcado a varias generaciones con éxitos musicales como ‘Chao Lola’, ’Hoy que no estás’ y ‘Para que no me olvides’, entre otros. Ahora los dos artistas se unen en el lanzamiento de ‘Dicen’, canción que salió en el año 2007 y hace parte del álbum ‘Tanto amor’ del ecuatoriano, pero en su versión 2022.

En diálogo con Infobae Colombia la colombiana y el ecuatoriano dieron detalles sobre esta nueva canción y la unión de sus carreras. Velasco explicó que, desde hace poco más de un año, está incursionando en el género popular y que ahora planea un álbum en el que interpretará nuevamente algunas de sus canciones más famosas con este nuevo sonido. ‘Dicen’ es la primera y decidió para ello invitar a la voz femenina que, actualmente, se ha coronado como ‘la reina’ del género.

“Tomé algunas de mis canciones que más han sonado y las hicimos en versión popular, hice una canción nueva y un cover”, anticipó sobre el nuevo trabajo discográfico que saldrá próximamente. Agregó que decidió trabajar con Arelys Henao porque “es la reina de la música popular y cuando uno quiere incursionar en un terreno que es nuevo, la mejor manera de llegar es con su máximo exponente, ella es quien me ayuda a involucrarme con este género”.

Aunque muchos podrían pensar que la llegada de Velasco al género popular, más enfocado al despecho que al amor, el artista señala que no se siente para nada disfrazado. Esto se debe a que las canciones más famosas del ecuatoriano son tristes y abordan el amor desde otra persepectiva que le facilita acercarse al despecho.

Por su parte, Arelys Henao expresó que “yo consideraba a Juan Fernando Velasco como ‘el rey del despecho’ en el pop, porque su música hace llorar y remueve muchas fibras, que también lo hace la música popular”. Aunque la paisa no estaba interesada en hacer colaboraciones con otros artistas, dijo que “llega esta propuesta y cuando me mandan esta canción me doy cuenta que es la canción que a mí más me gusta de Juan Fernando y que tiene mucha relación con la música popular”.

Entre los meses de abril y mayo, Arelys y Juan Fernando se reunieron en Colombia para grabar esta nueva versión, cuyo video tuvo como escenario los paisajes antioqueños y relata la historia de un padre que recuerda con nostalgia a su hija.

“Arelys no solo es parte del género popular, sino que ha ayudado a que tenga el crecimiento y consolidación que hoy tiene. No es una recién llegada, ella lo ha hecho crecer y hoy por hoy el género es un éxito en toda Latinoamérica”, expresó el artista ecuatoriano.

Adelanto 'Dicen' con Arelys Henao y Juan Fernando Velasco

“Con Arelys hay muchas cosas que nos unen, cada vez que hablamos encontramos más similitudes en nuestra vida, en lo que hemos pasado, nuestras convicciones y creencias. Eso se nota cuando estamos en el video y se notará, seguramente, cuando hagamos los shows en vivo”, anticipó el ecuatoriano. A lo que la artista colombiana añadió que “vienen muchos proyectos y estaremos cantando la canción en vivo en Miami y otros eventos que tengo en Colombia y a los que lo invitaré”.

A pesar de que los artistas son de países diferentes, ambos señalan que tienen una estrecha relación con el país del otro. Por ejemplo, ‘La Reina del Despecho’ señaló que “he recorrido Ecuador desde Puerto Viejo, Guayaquil, Santo Domingo Quito, es un país que quiero muchísimo, que nos lleva un poco en las vías porque son increibles, Guayaquil y Quito se parecen a Medellín y Bogotá, seguramente Juan Fernando y yo estaremos de gira”.

Por su parte, Velasco expresó sobre Colombia que “fue el primer país que recibió mi música y donde me diento a veces más querido que en mi propio país. Colombia me ha recibido como suyo, como un colombiano más, me quieren como uno de sus artistas, la primera canción que sonó fue ‘Para que no me olvides’ y desde entonces no he dejado mi relación con este país”.

Agregó que “este nuevo álbum es una manera de agradecerle a Colombia, siento que esta es música popular colombiana y es una manera de dar las gracias por tantos años de cariño y de escuchar mis canciones.

Luego del éxito de la bionovela que relata su vida, Arelys Henao confesó que muchas cosas buenas le han pasado, tanto que está preparando nuevos proyectos con Caracol Televisión y no descarta que haya una segunda temporada de la serie. “La gente es maravillosa, están esperando que salga en Netflix, fue mostrarle a Colombia la vida de una familia humilde, pero pude perdonar cosas del pasado, perdonarme a mi misma y estar liberada y tranquila”.

Sobre la historia de vida de la cantante, el ecuatoriano señaló que “solo quien ha construido el éxito a partir del sacrficio, del esfuerzo e incluso de las lágrimas, tiene esa tranquilidad y paz de asumir el éxito. Es lindísima su historia y estoy esperando que esté en Netflix para verme la serie completa”.

Con esta canción, se marca el regreso de Juan Fernando Velasco a la música, puesto que entre 2019 y 2020 estuvo enfocado en su causa social y política en el Ecuador, siendo ministro de Cultura en el Gobierno de Lenin Moreno y participando como precandidato presidencial en las pasadas elecciones de ese país. “Yo siempre he estado involucrado en temas sociales, lo político está muy venido a menos, la clase política ha demostrado no estar pendiente de los intereses de la gente y nuestros países tiene problemas complejos y uno siempre tiene una postura sobre ellos. Finalmente creo la política como yo la pensaba, con la posibilidad de ayudar a la gente, está totaldemente desvirtuada, pero nunca dejé de ser músico y estoy de vuelta y recargado”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: