José Castillo, el productor que lleva los ritmos colombianos al exterior con artistas como Camila Cabello y Bad Bunny

José Castillo, productor colombiano y guitarrista de Bomba Estéreo. Cortesía

¿Cómo suena Colombia? Es tal vez una pregunta que no muchos suelen hacerse, pero seguramente al leerla algún sonido viene a su mente: guitarras, acordeones, tambores o naturaleza, todo dependerá del entorno de la persona que responda.

Para José Castillo, productor, compositor y guitarrista de Bomba Estéreo, Colombia tiene un sonido particular, cálido y de fiesta. Él es de Barranquilla y con su trabajo ha logrado llevar ese son colombiano a su manera a todo el mundo. Uno de los trabajos más recientes en los que resaltan sus sonidos es ‘Familia’ de la famosa cantante Camila Cabello y ‘Ojitos Lindos’ de Bad Bunny ft Bomba Estéreo.

En diálogo con Infobae Colombia, Castillo reveló los cómo consiguió cautivar al equipo de la cubana, además de su proyecto musical propio y una próxima gira mundial con Bomba Estéreo. Según contó, la oportunidad se dio gracias al compositor y productor Ricky Reed:

“Él me escribe y me dice que estaban buscando música para Camila Cabello, así que me propuse enviarle el mejor track... Fueron dos meses de silencio absoluto, vuelve y me escribe y me dice ‘me encantó, hicimos una canción increíble y va a ser la primera canción que Camila va a cantar completamente en español’”.

Se trata de la canción ‘Celia’, en la que por primera vez la artista cubana reconocida por éxitos como ‘Havana’ y ‘Señorita’ tiene una letra 100 % en español. Las guitarras y el sonido son la creación de Castillo, y destaca que el sonido es bastante tropical y, curiosamente, se convierte en una combinación entre Colombia y Cuba, en la que además se le rinde una especie de homenaje a Celia Cruz.

“Es muy emocionante escuchar un disco de una artista como Camila Cabello, que es gigante del mainstream pop global, y de repente escuchar esa guitarra tan colombiana, como de champeta. Yo lo que busco como productor son puntos de encuentro entre esas corrientes aparentemente distintas, como es el mainstream y el alternativo, o la música anglo y la música latina”, señaló.

Así suenan las guitarras colombianas en el nuevo disco de la artista pop internacional:

El trabajo gustó tanto que, tiempo después, nuevamente el equipo de la artista buscó a Castillo para que participara como productor en dos canciones más. Después del primer trabajo vinieron ‘Hasta Los Dientes (feat. Maria Becerra)’ y ‘Quiet’; la primera con un estilo mucho más futurista en la que las dos artistas se muestran en un concierto del futuro y como cantantes del planeta Marte, mientras que la segunda con el sonido mucho más tradicional del pop que conocemos de Cabello.

Mientras se trabajaba en el disco, José Castillo permanecía en total incertidumbre en Colombia, en medio del confinamiento por la pandemia del covid-19. Cuando lo llamaron para hacer los sonidos de esas dos canciones, el guitarrista y su esposa estaban aislados porque se habían contagiado de la enfermedad. “Estaba muy mal y mi esposa estaba peor, pensaba ‘tengo mucho dolor, no me puedo levantar, mejor espero unos días’, pero también ‘esta es una gran oportunidad, ellos esperan buenos resultados’”, narró.

Finalmente, las ganas de trabajar en este proyecto fueron más fuertes que la enfermedad y José se trasladó desde su cuarto a su estudio, ubicado en otra habitación de su vivienda para experimentar la verdadera magia de la música.

“Me levanté y fue muy bonito sentir que toda la energía que le metí a que fuera un buen trabajo rindió frutos... Es cien por ciento real, la música es medicina, a niveles que ni somos conscientes, creo mucho en la medicina, pero el componente mágico de la música está no solo para el cuerpo sino para el espíritu”, recalcó.

Sobre su sello personal, el artista colombiano señala que, por sus orígenes, sus sonidos evocan mucho al Caribe colombiano, pero sin enfocarse en un género, sino encontrando puntos comunes entre sonidos aparentemente distantes. “Cuando voy a producir me planteó preguntas como, ¿cómo hacer que esta canción alternativa suene más pop? o ¿cómo hago que una canción pop tenga sorpresas y sonidos nuevos?”, explicó.

Pero también destacó que crecer en Colombia, es un gran aporte para su vida como músico, debido a la diferencia de ritmos en todo el país, el cual ha recorrido gracias a si trabajo.

“La música colombiana es muy variada y de gran riqueza. Tenemos el ‘feeling’ del Caribe, el Pacífico tiene su sensibilidad y en el interior hay toda una variedad. Luego con Bomba Estéreo he recorrido todo el mundo para nutrirme de qué es lo que mueve a la gente, pero definitivamente mi identidad como colombiano hace que todo mi trabajo pase por ese sonido”, destacó.

Precisamente, el éxito internacional de Bomba Estéreo ha permitido que su sonido particular salga del territorio nacional y llegue a sitios tan alejados como, por ejemplo, Noruega, donde recuerda una particular anécdota sobre la reacción del público de ese país a los sonido colombiano. “No sé qué es lo que tiene la música colombiana, pero hay un saborcito y hay algo en el ritmo que es muy contagioso, la gente se conecta en vivo. Tocamos en un festival y todas las bandas que tocaron antes de nosotros eran bandas de pop noruego, y cuando llegamos la gente bailaba un estilo de salsa, lo interpretaban así, pero se notaba que sentían todo el ritmo”, recordó.

