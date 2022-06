Tips para superar una infidelidad, según la terapeuta de pareja Lorena Polanía

Nadie está libre de que en algún momento de su vida le sean infiel, de que su confianza le sea traicionada, destruida. Por estos días el tema de la infidelidad ha sonado mucho entre la prensa rosa, específicamente por la separación de Shakira y Gerard Piqué. De acuerdo con los medios de comunicación, el término de su noviazgo de doce años se habría dado porque el futbolista español supuestamente le fue infiel a la cantante colombiana.

Pasar por una situación sentimental de este estilo, sin importar si se es una figura pública o no, deja todo tipo de heridas emocionales, una revolución interna de pensamientos, de sentimientos con los que el afectado muy seguramente no sabrá qué hacer: ¿cómo volver a reconstruirse?, ¿cómo recuperar la confianza?, ¿cómo superar una infidelidad? la lista de interrogantes sobre el tema podría seguir por un buen rato, pero a lo largo de este artículo y, en diálogo con Infobae Colombia, la psicóloga y terapeuta de pareja, Lorena Polanía, da respuesta a algunas de estas preguntas.

Tips para superar una infidelidad:

Cada ser humano es un universo único y en este tipo de temas no hay magia que se pueda hacer para que en un pestañeo el dolor y la rabia desaparezcan, empero, sí existen herramientas de las que aferrarse para comenzar un proceso de sanación. De este modo, Polanía entrega siete ítems enfocados en no solo la superación de la infidelidad, sino también en la recuperación de la relación, si es el caso.

1. Razones por las que se quiere salvar la relación: Lo primero y más importante es identificar cuáles son los motivos por los que quisiera seguir en la relación, (los hijos, el que dirán, dependencia emocional o económica, proyección, amor...) la respuesta a esta pregunta trazará el camino.

2. Hablar sobre qué significa fidelidad para cada uno.

3. Aceptación de la falta: Uno de los fantasmas de estos procesos son todas las preguntas que tiene la persona engañada; acá se debe iniciar un proceso de perdón que inicia con una aceptación de la falta, contestando preguntas generales sobre la infidelidad que permitan que la persona afectada tenga un relato de lo sucedido al cual puede acudir cuando lleguen todas las preguntas.

4. Detalles minuciosos sobre la infidelidad deben omitirse ya que solo causarán daño a la persona engañada.

5. Reconectar emocionalmente: Se inicia un periodo de acciones concretas que busquen conectar con el amor, la proyección, el disfrute.

6. Reconstrucción de la confianza: Este proceso puede durar entre 8 a 18 meses. Se restablece a través de los acuerdos y cumplimientos de los mismos, disposición de ambas partes para ser pacientes, actos de reparación frente a la falta cometida.

7. Buscar apoyo profesional: En la mayoría de los casos el acompañamiento de un terapeuta guiará en la reconstrucción de la confianza.

¿Cuáles son los daños psicológicos y emocionales de pasar por una infidelidad?:

(Shutterstock)

Para empezar, la infidelidad es definida por la experta como un “evento traumático”, por supuesto, entre las cosas que más salen a relucir en estos casos son las inseguridades que aparecen tras la deslealtad de la pareja, entre otros factores.

“La infidelidad genera muchos cuestionamientos sobre la relación, el amor, el compromiso, pero sobre todo, genera muchos cuestionamientos sobre el valor propio de la persona que es engañada, se generan culpas, inseguridades sobre sí mismo, preguntas sobre su capacidad de hacer feliz a otro, sobre el físico o el ser suficiente... Generalmente, la infidelidad es un evento traumático que parte en dos la relación... se experimenta una obsesión en el diálogo mental en donde a la persona se le dificulta salir de ese estancamiento. Es claro que se necesita de un tiempo para sobreponerse y en el camino empezarán a aparecer pensamientos intrusivos que, de no ser manejados, pueden llevar a una relación de castigo y control sobre el otro”.

¿Se debe perdonar o no una infidelidad?:

(Getty Images)

Cada quién con su cada cuál, dicen por ahí. Sin embargo, en algunos casos la persona afectada prefiere dar por finiquitada la relación sentimental inmediatamente, pero en otras situaciones surge la duda, la pregunta de si se debe perdonar o no al infiel, los motivos por los que se entra en esta dualidad pueden ser muchos, pero Lorena Polanía-desde su experiencia como terapeuta de pareja- asegura haber visto casos de éxito luego de que en una relación se perdonara tal engaño. Empero, dar una respuesta correcta a esta pregunta no es sencillo.

“Hay que partir de que no hay nadie infalible y que el que es infiel claramente está cometiendo un delito (pero que ésta acción no es para dañar a su pareja, sino para hacerse un bien propio, aunque traiga implícito el engaño) y cuando perdonamos implica casi que construir una nueva relación y esto requiere de mucho trabajo. Responder a esa pregunta con un sí o un no puede ser temerario. Realmente depende, depende de la historia de la relación, de que tan deteriorada estaba en ese momento, de las creencias de fidelidad, del tipo de infidelidad y si la pareja está dispuesta a trabajar en reconstruir la confianza”.

¿Qué se considera infidelidad?:

La pregunta del millón y muy debatible, por demás. Para algunos la infidelidad podría comenzar desde un coqueteo, para otros, ni siquiera un beso podría considerarse un engaño, incluso, es visto como acto inocente desde que no se haya creado un vínculo romántico con el tercero o tercera en cuestión o se llegue al sexo como tal. Empero, ¿se podría dar una respuesta certera a esta pregunta?

La experta le explica a Infobae Colombia: “La infidelidad es el incumplimiento de unos acuerdos establecidos de exclusividad afectiva y sexual. Sin embargo, se puede entender que cada pareja maneje unos códigos diferentes, en donde puede haber un permiso de mayor o menor contacto con un tercero. En la actualidad, las relaciones exclusivas se están replanteando y muchas parejas se abren a la opción de vivir acercamientos afectivos o sexuales con otros, que en algunos casos, enriquecen el erotismo de la misma relación”.

