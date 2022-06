Mascarillas caseras: una ayuda para la piel y las reservas de usar alimentos en el rostro

Cinco mascarillas caseras de gelatina para eliminar las arrugas de la cara. (Foto: Captura)

El cuidado de la piel siempre debería estar entre las prioridades de cualquier persona, no solo por un acto de vanidad, sino por salud: mantenerla limpia, hidratada y sana es fundamental. Sin embargo, cuando se habla del rostro, en el mercado existen múltiples opciones para su cuidado: tónicos, cremas, sueros faciales, desmaquillantes, jabones y la lista podría seguir ampliamente. Pero más allá de lo que se pueda ver en las tiendas de lujo, farmacias y demás lugares enfocados en al venta de estos productos, muchas personas también acuden a las mascarillas caseras.

Se podría empezar por un ejemplo nacional. El pasado mes de febrero Carolina Cruz recomendó el uso del limón con bicarbonato como mascarilla aclarante en la piel. Enseguida, las críticas recibidas fueron bastantes en vista de lo agresiva que podría ser esta mezcla sobre el rostro.

Por otro lado, entre las estrellas de la farándula mundial personajes como Kendall Jenner (modelo estadounidense) se hacen mascarillas de aguacate. Pero algunos youtubers enfocados en el Skin Care (tan famosos por este último tiempo) han dado cuenta de su desacuerdo con el uso de alimentos sobre el rostro. Por ejemplo, el dermatólogo argentino, Simon Scarano, opinó desde su canal de YouTube sobre este ejemplo de Jenner:

“Nosotros los dermatólogos no recomendamos el uso de comida sobre la piel, distinto es usar algún producto formulado con extractos de alguna planta, fruta, etc. Dichos productos pasan por infinidad de pruebas hasta que llegan a nuestras manos... en dicho proceso el laboratorio se asegura de que no represente un riesgo para nuestra piel... con los productos de skin care hechos en casa nadie puede asegurarnos esto. Muchos de los alimentos que vemos en Internet que son frecuentamente utilizados para armar estas mezclas caseras pueden representar un riesgo para nuestra piel, algunos por su capacidad de deshidratarla, otros por su PH poco amigable, otros por ser capaces de irritarla al entrar en contacto directo con ella.... tal es el ejemplo de algunos cítricos que al entrar en contacto con la piel pueden irritarla y lastimarla”.

Y es que precisamente en Internet se pueden ver todo tipo de recomendaciones sobre mascarillas caseras ya sea con avena, miel, aguacate, pepino, huevo, café, yogurt natural, etc. ¿pero realmente es dañino usar alimentos como mascarillas en el rostro o sí tienen algún beneficio? Para saberlo, Infobae Colombia habló con Alexandra Rada (médica estética) y con Luisa Fernanda Galindo (médica dermatóloga).

Para empezar, ante la pregunta de qué tan recomendable es el uso de comida como mascarilla en el rostro, Rada demostró estar a favor de aprovechar los beneficios que ofrece la naturaleza.

“Definitivamente los alimentos, las cosas que nos da la naturaleza siempre se han utilizado al beneficio nuestro no solamente para lograr una buena alimentación, sino para aprovechar ciertas propiedades de cada alimento para beneficio en nuestra piel. Todo tiene una razón de ser, por decir, el agucate es rico en ácidos grasos, por lo tanto va a ser muy hidratante para la piel, para el pelo. Los podemos comer tranquilamente, los podemos aplicar, untar, depende también del tipo de piel y así como a alguien no le cae bien un alimento, no le puede caer depronto bien en su piel otro alimento. Acá hay una sola recomendación y es con los alimentos que son abrasivos, como el limón, como la naranja, con esos hay que tener ciertas consideraciones especiales”.

Por su parte, Luisa Fernanda Galindo resalta el cuidado que se debe de tener al momento de aplicar alimentos sobre la piel. “A pesar que algunas personas lo usan y no tienen efectos secundarios, debemos ser cuidadosos al aplicarnos productos artesanales de origen vegetal, pues pueden desencadenar reacciones alérgicas en la piel y manchas, llamadas Fitofotodermatosis, “fito” por su origen vegetal que al entrar en contacto con rayos UV desencadena una reacción que deja manchas”.

Efectos secundarios de usar mascarillas caseras:

Woman looking in the mirror with mask on her face. Female applying facial cosmetic mask in bathroom.

Continuando con la opinión de Galindo, la dermatóloga ennumera las “alergias, irritación, sensibilidad, manchas o empeoramiento de enfermedades de piel preexistentes como rosácea o acné”.

Alexandra Rada, por su parte, prefiere empezar por los efectos positivos como la hidratación y la luminosidad. Sin embargo, en cuanto al uso de limón y bicarbinato sí hace una advertencia.

“Si hablamos del uso del limón, como el ejemplo de Carolina Cruz: el limón con el bicarbonato, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque al igual que cuando estamos en la playa o en la piscina: expuestos al sol, y entramos en contacto con el limón, puede ser esta una fuente de manchas y no todas las pieles van a recibir el limón de buena forma. Entonces, efectos secundarios pueden ser quemaduras, peladuras en la piel, si nos exponemos al sol pueden ser manchas”.

¿El uso de alimentos como mascarillas en la piel pueden deshidratarla o irritarla a diferencia de los productos que se encuntran en el mercado y han sido probados muchas veces?

Aquí las expertas -que fueron entrevistadas por aparte- tienen algunas diferencias en su opinión. Luisa Fernanda Galindo asegura que: “Así es, para que las vitaminas que tienen los alimentos o los vegetales lleguen efectivamente a la piel deben pasar por procesos químicos que son los que permiten tener dermocosméticos con propiedades positivas en la piel”.

Empero, para Alexandra Rada tanto una mascarilla casera como un producto que se consigue en el mercado podrían generar problemas dependiendo de la piel de cada persona.

“Al igual que los alimentos pueden darte algún tipo de reacción al consumirlos... lo mismo puede pasar con las mascarillas, pero ojo, incluso los productos cosméticos o dermocosméticos en ciertas pieles también pueden generar una reacción; no son reacciones abruptas, exageradas, pero ahí es donde está la particularidad de cada ser humano, hay personas que pueden tener condiciones de pieles específicas que son más suceptibles a tener algún tipo de reacción. No se trata de si reaccionas frente a lo natural o frente a lo elaborado, en las dos condiciones podremos tener reacciones”.

¿Hay algunos alimentos que son peores que otros para usar como mascarillas en el rostro?:

Aquí ambas expertas coinciden en que, en efecto, hay algunos alimentos un poco más amigables con la piel.

“Hay unos permitidos como la avena en hojuelas o la miel, que tienen menos riesgo de desencadenar alergias en piel y podrían hidratarla por sus propiedades. Los que más probablemente pueden alterar la piel son los vegetales y cítricos”, comenta la dermatóloga Luisa Fernanda Galindo en diálogo con Infoabe Colombia.

Alexandra Rada, como es de recordar es médica estética, resalta la necesidad de cada piel y el beneficio que está buscando cada persona con la mascarilla que va a usar.

“Esto amertia revisar un poquito cuál es la propiedad de cada alimento. Si yo quiero hidratar mi piel busco algo que sea hidratante, si quiero luminosidad busco algo que nos ayude con el brillo, si quiero algo antienvejecimiento busco algo antioxidante; pero no es que algunos sean mejores que otros, es definir cuál es tu necesidad para encontrar el alimento o el producto que más te convenga”.

De todos modos, la médica destética alerta sobre el uso de ingredientes como el bicarbonato: “Una cosa son los alimentos y otra cosa son los productos como el bacarbinato que ya son creación del hombre, no viene de la tierra”.

¿Cuál es la mejor forma de cuidar de nuestra piel?:

La protección solar es uno de los factores fundamentales en este punto; resaltado por ambas expertas.

“Conocer nuestro tipo de piel y seleccionar los productos adecuados según eso. Los pilares son: limpieza, hidratación y protección solar”, comenta Galindo.

Alexandra Rada concluye, por su lado: “Tener una rutina diaria de limpieza e hidratacion de la piel. Acá hay una cosa importante, siempre nos venden los desmaquilantes, pero la pregunta es: -¿si yo no me maquillo entonces no me limpio la piel?- todos los días nuestra piel recoge impurezas del medio ambiente, recibimos polución, por lo tanto, toxinas. Además, nuestra alimentación cuando no es adecuada genera toxinas también... siempre limpiar la piel, hidratarla... protector solar durante todo el día cada dos horas”.

De hecho, la experta define al protector solar como el elixir de la juventud.

“El mayor daño que se presenta en la piel es el fotodaño que viene de las agresiones de los rayos ultravioleta, de las luces del día a día, de las luces del computador, del celular etc. El protector cada dos horas es una de las herramientas fáciles, vitales y podemos hablar, incluso, del elixir de la eterna juventud”.

