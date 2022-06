Solo 66 % de carnicerías en Bogotá cumplen con los requisitos de salubridad

El sello de calidad permitirá a los clientes saber cuáles expendios de carne cumplen con los estándares de salubridad.

A propósito del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que la Organización Panamericana de la Salud conmemora cada 7 de junio, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, anunció este martes que aproximadamente 5.500 expendios de carne, de los 8.255 registrados por el distrito, cumplen con los requisitos para venderla en condiciones ideales de manipulación e higiene.

“Como ustedes sabrán, los productos cárnicos —la carne de res, de cerdo, pollo y otros animales que se consumen en Bogotá, como el chigüiro, el carnero, en fin— requieren de un manejo muy especial para que no vayan a constituirse en un riesgo para la salud”, aseguró el secretario. “Alimentarse es una labor absolutamente fundamental para la vida, pero puede conllevar algún riesgo si no tenemos unos expendios que nos den las garantías de que manejan bien los productos”, añadió Gómez.

Los funcionarios de la Secretaría de Salud han estado visitando las carnicerías de la ciudad para revisar si cumplen con los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir para comercializar o almacenar carne y productos cárnicos comestibles destinados al consumo humano, que están contemplados por el Decreto 1500 de 2007. Entre ellos se incluye obtener la autorización sanitaria, la cual se obtiene desde la propia secretaría, y otros requisitos.

“Estos expendios que tengan este certificado pueden hacer trazabilidad de dónde vine la carne, cómo ha sido la cadena de frío que se tiene desde el momento en que se hace el sacrificio del animal hasta el expendio final y que, en todo caso, la temperatura y el manejo que le hacen las personas que tienen a su cargo este expendio ha sido impecable. Por eso la ciudadanía puede sentirse tranquila al consumir estos productos en este tipo de servicios”, señaló el secretario.

El sello tiene algunos elementos para verificar si el de su carnicería de confianza es auténtico o no. Además de venir enumeradas y llevar un código QR que redirige a la página web de la Secretaría de Salud, donde se informa cuáles requisitos cumple este establecimiento para tener este certificado, este sello tiene un holograma que cambia de color con el movimiento y una zona con relieve en una esquina.

En la rueda de prensa de este martes, Alejandro Gómez aclaró que aquellas carnicerías que no tengan el sello de calidad no necesariamente están incurriendo en faltas graves, pero “algo les falta y están en planes de mejoramiento” para prestar el servicio con excelencia. Aclaró, no obstante, que la mayoría de sitios en la ciudad están cumpliendo con las reglas.

Estos certificados serán válidos durante un año, pero la secretaría aclara que habrá vigilancia permanente para sostenerlos y seguir ofreciendo la garantía de calidad a los clientes.

“No están cerrados en este instante; en algunos casos las situaciones serán graves y tendremos que cerrarlos, pero el propósito de la Secretaría no es cerrar expendios de carne y productos cárnicos, de ninguna manera, sino garantizar las condiciones sanitarias para que no se constituyan en un riesgo”, subrayó Gómez.

En los casos de aquellas carnicerías abiertas al público que aún no cuenten con el sello de calidad y quieran obtenerlo legalmente, pueden inscribir su establecimiento comercial a través del sitio web www.autorregulacion.saludcapital.gov.co y solicitar la visita de inspección, vigilancia y control. Una vez que se pueda comprobar que el sitio cumple con la norma sanitaria y demás requerimientos exigidos para esta actividad comercial, se instalará el distintivo numerado en su carnicería.

